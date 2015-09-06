به گزارش خبرگزاری مهر، «کیمیا» نخستین سریال بیش از ۱۰۰ قسمتی در سیمای جمهوری اسلامی است که در درجه کیفی الف به تولید رسید.
این مجموعه تلویزیونی که بر اساس فیلمنامهای از مسعود بهبهانی نیا ساختهشده است با محوریت زندگی بانوی جوانی به نام «کیمیا» با بازی مهراوه شریفینیا در مقاطع زمانی قبل و حین انقلاب، آغاز جنگ و دوران دفاع مقدس و زمان حال روایت میشود.
تصویربرداری «کیمیا» علاوه بر تهران، آبادان، خرمشهر و دیگر مناطق استانهای جنوبی در کشور گرجستان به ویژه پایتخت آن تفلیس انجام شده است و همچنان در گرجستان ادامه دارد.
این سریال بیش از ۳۰۰ بازیگر دارد که از جمله آنها میتوان به حسن پورشیرازی، آزیتا حاجیان، رضا کیانیان، نیکی کریمی، حامد بهداد، عاطفه رضوی، محمدرضا شریفی نیا، گلاره عباسی، پوریا پورسرخ، حسن جوهرچی، سید مهرداد ضیایی، رضا توکلی، عطا عمرانی، مهدی پاکدل، سودابه بیضایی، مهدی سلطانی، محمدرضا شریفی نیا، بیوک میرزایی، گلوریا هاردی بازیگر فرانسویالاصل و... اشاره کرد.
در این مجموعه تلویزیونی پس از سال ها دوباره مهراوه شریفینیا با مادرش آزیتا حاجیان در نقش مادر و دختر همبازی می شوند.
موسیقی متن مجموعه ۱۱۰ قسمتی «کیمیا» را آرمان موسی پور ساخته و محسن چاووشی نیز تیتراژ پایانی این مجموعه تلویزیونی را میخواند.
از دیگر عوامل تولید این سریال میتوان به سرپرست گروه کارگردانی و برنامهریزی: فرید سجادی حسینی، مدیر تصویربرداری: علیرضا رنجبران، صدابردار: فرشید احمدی، تدوین: خشایار موحدیان، مشاور و مدیر هنری: محمدرضا شجاعی، طراح گریم: امیر اسکندری، مدیر تولید: فرشید رئوفی، مجری طرح: موسسه فرهنگی هنری وصف صبا اشاره کرد.
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