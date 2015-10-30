آرمان موسی پور آهنگساز «کیمیا» در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ساخت موسیقی این سریال که این شب ها از شبکه دو سیما روی آنتن می‌رود، گفت: من به عنوان آهنگساز وقتی پروژه ای را شروع می کنم ایده های مختلفی به ذهنم می آید و موسیقی فراز و نشیب های مختلفی را طی می کند تا در یک خروجی نهایی به گوش مخاطب برسد.

وی ادامه داد: اولین چیزی که در روز اول من را برای ساخت موسیقی این سریال جذب کرد و باعث شد به سمت حال و هوای این کار بروم، این بود که از نظر اقلیمی و محیطی بیشترین اتفاقات در این سریال در جنوب کشور می گذرد و شروع این داستان همانطور که دیدید در جنوب کشور است. بعد از آن ماجراها در تهران دنبال می شود و سپس بعد از مدت زمانی دوباره هنگام جنگ به جنوب بازمی‌گردد.

موسی پور با اشاره به موسیقی این سریال عنوان کرد: در این کار دوست داشتم تا حدی از موسیقی کلیشه ای که معمولا برای سریال ها ساخته می شود، فاصله بگیرم.

ملودی های هر قسمت از سریال با یکدیگر متفاوت است

این آهنگساز موسیقی فیلم و سریال درباره ملودی ها و تم هایی که در ساخت موسیقی آثار به کار می روند، بیان کرد: در استانداردهای سریال سازی در دنیا ممکن است ۱۰ تا ۲۰ تم ساخته شود و دائم همان‌ها در سریال ها تکرار شوند اما سریال های ایرانی چنین ظرفیتی ندارند. من بارها خواسته ام با چند قطعه کارم را شروع کنم و بعد کار را با همان تم ها ادامه دهم، اما زمانی شما ترجیح می دهید که تنها حس تصویر را در کارتان دربیاورید و موسیقی به نوعی روایت داستانی را دنبال کند.

آهنگساز سریال «کیمیا» با اشاره به تنوعی که در ساخت موسیقی این اثر درنظر گرفته است، یادآور شد: ملودی های قطعاتی که من برای هر قسمت می سازم، تفاوت هایی با یکدیگر دارند و قرار است پلان به پلان داستان را توصیف کند. من در سریال «دلنوازان» هم که اولین کار روتین و شبانه من بود به همین شیوه پیش رفتم. در آنجا شب به شب موسیقی ها را می ساختم، سینک می کردم و تحویل می دادم.

آهنگساز سریال «هوش سیاه» با اشاره به مشکلاتی که در تلویزیون برای پخش فنی موسیقی وجود دارد، گفت: من به آثارم به شکل گذری نگاه نمی کنم هر چند ممکن است آنطور که می خواهم این ملودی ها شنیده نشوند چراکه سیستم صدای تلویزیون ما اشکالات زیادی دارد و تلویزیون از کیفیت پخش صدای خوبی برخوردار نیست.

احتمال ساخت تیتراژهای مختلف برای هر فاز

وی درباره چگونگی ساخت موسیقی سریال «کیمیا» و پیوستنش به این پروژه توضیح داد: من سال گذشته با آقای شفیعی تهیه کننده این سریال صحبت کردم که پیش از این سریال «شیدایی» و «فاصله ها» را نیز با او کار کرده بودم. او یک داستان کلی از مجموعه «کیمیا» برای من تعریف کرد و من آن زمان حدود ۳۰ قسمت از این سریال را تماشا کردم و در جریان حال و هوای آن قرار گرفتم.

موسی پور درباره تیتراژ سریال «کیمیا» با خوانندگی علیرضا قربانی توضیح داد: قربانی در هنگام ساخت این تیتراژ در کنار من بود و ما با هم ملودی این کار را درآوردیم و در حدود یک هفته ساخت و ضبط این کار انجام شد. البته از آنجایی که این سریال در سه فاز تولید می شود، ممکن است برای هر فاز تیتراژ مجزایی بسازیم. به هرحال این سریال بیشتر از ۳ ماه روی آنتن خواهد بود و می تواند از موسیقی متنوعی برخوردار شود. همچنین از آنجایی که می خواهیم موسیقی این سریال را در قالب یک آلبوم منتشر کنیم، هر چقدر آلبوم ترانه های متنوع تر و جذاب تری داشته باشد، شنونده نسبت به آن علاقه بیشتری پیدا می کند.

آهنگساز سریال «فاصله ها» درباره جزئیات آهنگسازی در سریال «کیمیا» عنوان کرد: اکثر موسیقی های این سریال به صورت آکوستیک ضبط شده و از تولید به شیوه الکترونیک کمتر استفاده شده است، مخصوصا تلاش من این بود که در ساخت موسیقی متن سریال که در برهه‌ای اتفاقات سال ۵۷ را روایت می کند، بیشتر ملودی ها و موسیقی های همان زمان بکار رود. برای این منظور هم به سراغ صداهایی رفتم که از کودکی در گوش من مانده است و سعی کردم به نوعی آن صداها و آواها را بازسازی کنم و در ادامه موسیقی این سریال هر چه به سمت زمان حاضر پیش می رود، مدرن تر می شود.

موسیقی «کیمیا» همزمان با رشد قهرمان اصلی داستان ابعاد گسترده تری پیدا می کند

آهنگساز سریال «شیدایی» درباره ترکیب سازهایی که در ساخت موسیقی سریال «کیمیا» استفاده کرده است، گفت: ساختار موسیقی سریال «کیمیا» بیشتر بر دوش ارکستر زهی است که به همراه سازهایی چون عود، قیچک، فلوت، کمانچه، تار و چند ساز دیگر اجرا می شود. همچنین در کار از آواهای جنوبی هم استفاده کرده ایم که در این آواها از حسین کشتکار بوشهری کمک گرفته ایم. بخشی از این آواها هنوز شنیده نشده اند زیرا همانطور که گفتم موسیقی این اثر قرار است داستان کیمیا را به عنوان شخصیت اصلی قصه روایت کند و همزمان با شکل گیری شخصیت کیمیا و گذر زمان، موسیقی نیز ابعاد گسترده تری پیدا می کند.

وی با بیان اینکه موسیقی سریال «کیمیا» هویت مستقلی برای خود دارد، عنوان کرد: ملودی های این سریال تنها آمبیانس و پس زمینه کار نیست، سر و شکل دارد و اگر شما موسیقی را از تصویر جدا کنید، موسیقی به تنهایی قابل شنیدن است و این کار بسیار مشکلی بود؛ چراکه ساخت هر یک از این قطعات زمان زیادی برد. من حدود چند ماه است که به صورت شبانه روزی مشغول ساخت این قطعات هستم و فکر می کنم تا انتهای سریال نیز همچنان درگیر کار باشم.

آهنگساز سریال «دلنوازان» درباره چگونگی انتخاب تم ها در آثار موسیقایی خود بیان کرد: من برای انتخاب تم ها و ملودی ها به خواندن فیلمنامه بسنده نمی کنم و دوست دارم ابتدا کار را ببینم و بعد تصمیم بگیرم که چه تم ها و ملودی هایی را برای کارم در نظر بگیرم. زمانی که شما فیلمنامه را می خوانید، داستان به گونه ای توصیف می شود که شما ذهنیت شخصی نسبت به آن پیدا می کنید، در حالیکه وقتی کار را ببینید، ذهنیت عمومی تری پیدا می کنید. در این کار هم بعد از دیدن تصاویر حدود یک ماه طول کشید تا من توانستم تم های سریال را بنویسم.

در کشور ما به موسیقی متن توجه لازم صورت نمی گیرد

موسی پور در بخش دیگری از سخنان خود گفت: هدف من از ساخت موسیقی هیچ وقت دیده شدن نبوده است. هدفم در همه کارهایی که داشته ام، تنها موفق شدن پروژه بوده است، در حالیکه در کشور ما به موسیقی متن توجه لازم صورت نمی گیرد و بهایی به آن داده نمی شود و این باعث می شود آهنگسازان نسبت به کار دلسرد شوند. بیشترین توجه در آثار موسیقایی نسبت به خواننده صورت می گیرد و کنسرت های بسیاری برای خوانندگان برگزار می شود اما در قیاس با آنها در سال چند کنسرت و یا آلبوم به صورت اینسترومنتال برگزار یا منتشر می شود.

آهنگساز سریال «کیمیا» در پایان بیان کرد: توجه همیشگی من به این مساله بوده است که موسیقی را براساس بضاعت های موجود با استانداردهای بین‌المللی تنظیم کنم اما اگر توجه بیشتری به موسیقی متن باشد این حوزه هم در سریال ها و دیگر آثار ما رشد بیشتری خواهد داشت.