به گزارش خبرنگار مهر، اولین قسمت از سریال «کیمیا» به تهیه کنندگی محمدرضا شفیعی، کارگردانی جواد افشار و نویسندگی مسعود بهبهانی نیا امشب چهارم مهر ماه ساعت ۲۱:۳۰ از شبکه دو سیما روی آنتن می رود.

تیتراژ پایانی سریال «کیمیا» را علیرضا قربانی خوانده است. پیش از این قرار بود محسن چاووشی خواننده تیتراژ باشد اما این همکاری میسر نشد.

علیرضا قربانی تیتراژ این سریال را براساس شعری از مسعود کلانتری خوانده است.

این اولین سریال ۱۱۰ قسمتی در سیماست که مهراوه شریفی نیا در آن نقش کیمیا را بازی می کند و سریال در مرحله اول زندگی کیمیا پیش از پیروزی انقلاب را نشان می دهد، در مرحله دوم به زمان جنگ می رسد که در جنوب ایران تصویربرداری شده است و در مرحله سوم زندگی کیمیا در دوران معاصر را نمایش می دهد.

در حال حاضر مقطع اول و دوم سریال در مرحله پس تولید و مسایلی از جمله مونتاژ، جلوه های بصری، موسیقی و... قرار دارد.

آبادان، خرمشهر، تهران و... از جمله شهرهایی هستند که «کیمیا» تاکنون در آنها به تصویربرداری رسیده است. بخشی از کار نیز در گرجستان و در شهر تفلیس به تولید رسیده است.

تصویربرداری «کیمیا» تا دو ماه و نیم دیگر ادامه خواهد داشت که حدود دو ماه از آن در تهران خواهد بود. همچنین عوامل «کیمیا» در فاز سوم این سریال سه سفر به شهرهای مشهد، آبادان و خرمشهر خواهند داشت و بعضی از سکانس های سریال هم در فرانسه تصویربرداری می شود.

بیش از نود درصد سکانس های باقی مانده سریال به فصل سوم این مجموعه اختصاص دارد و عوامل این اثر در حال تولید و ساخت فصل سوم این اثر هستند.

این سریال حدود ۳۰۰ بازیگر دارد و چهره های زیادی در آن حضور دارند که می توان از میان آنها به آزیتا حاجیان، محمدرضا شریفی نیا، مهدی پاکدل، نیکی کریمی، رضا کیانیان، حامد بهداد، حسن پورشیرازی، مهدی سلطانی، رضا توکلی، سیدمهرداد ضیایی، حسن جوهرچی، بیوک میرزایی، کورش زارعی، سودابه بیضایی، آشا محرابی، میرطاهر مظلومی و شهین تسلیمی اشاره کرد.

همچنین قرار است در فاز سوم این سریال حدود ۷۰ بازیگر اصلی به کار اضافه شوند و در چند روز گذشته فخرالدین صدیق شریف و زهرا سعیدی به جمع بازیگران این سریال پیوسته اند.