انگیزه لازم برای سرمایه گذاری در گنبدکاووس وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا قربانی، عصر یکشنبه در جلسه ای به مناسبت هفته تعاون، در مورد مشکلات موجود در زمینه اشتغال پایدار و مشکلات موجود در زمینه تعاونی ها، گفت: موانع زیادی بر سر راه سرمایه داران وجود دارد که این امر سبب می شود انگیزه لازم برای سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال پایدار در منطقه نداشته باشند.

وی افزود: از طرفی پتانسیل و ظرفیت های لازم در شهرستان وجود دارد که می توان از آن استفاده بهینه کرد. به طور مثال استفاده از آموزش های فنی و حرفه ای می تواند ظرفیت خوبی برای جوانان منطقه ما باشد که با سرمایه اندک بتوانند ایجاد اشتغال پایدار برای خود و دیگر افراد جویای کار باشند.

وی بیان کرد: مسئولان با برگزاری همایش ها و برنامه هایی در سطح شهرستان و معرفی افرادی که با سرمایه اندک مشغول به فعالیت شدند می توانند در ایجاد انگیزه جوانان موثر باشند.

قربانی گفت: متاسفانه ضعف ما سوء مدیریت است ما تربیت اجتماعی و ایجاد کارهای گروهی را چه در خانواده چه در جامعه فرانگرفتیم و این امر باعث شکست در تعاونی ها شده است.

رئیس دانشگاه پیام نور افزود: با وجود دو هزار تعاونی در گنبد، اشکالات ساختاری وجود دارد و در این زمینه باید از کسانی که تجربه عملی و علمی دارند استفاده کرد.

محمد رحیم زاده رئیس دانشگاه علمی- کاربردی ۲ گنبد نیز گفت: شناسایی چالش ها و فرصت های شهرستان می تواند در ایجاد فضای کارآفرینی موثر باشد. کار باید بر مبنای خلاقیت و ایده شکل گیرد و رشد کند.

در این جلسه، فرصت ها و چالش های پیش رو اشتغال مورد بررسی قرار گرفت و قرار شد جلسه ای با حضور ارگانهای مرتبط جهت رفع مشکلات تعاونی ها و ایجاد اشتغال پایدار تشکیل شود.