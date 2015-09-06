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۱۵ شهریور ۱۳۹۴، ۱۹:۱۸

مدیر حمل و نقل و ترافیک استانداری هرمزگان خبر داد:

اختصاص۳۰۰دستگاه خودروی منطقه آزادقشم به ناوگان حمل و نقل بندرعباس

اختصاص۳۰۰دستگاه خودروی منطقه آزادقشم به ناوگان حمل و نقل بندرعباس

بندرعباس - مدیر حمل و نقل و ترافیک استانداری و دبیر شورای ترافیک استان هرمزگان از اختصاص ۳۰۰ دستگاه خودروی پلاک منطقه آزاد قشم برای تقویت ناوگان حمل و نقل بندرعباس خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رسول دهقانی بعد از ظهر یکشنبه در نشست شورای ترافیک استان هرمزگان با اشاره به برنامه ریزی های صورت گرفته برای اجرای بهتر طرح ترافیکی و حمل و نقلی بازگشایی مدارس در استان هرمزگان، بیان داشت: برای بهبود وضعیت ترافیکی در ایام بازگشایی مدارس، اقداماتی صورت گرفته تا وضعیت عبور و مرور در معابر درون شهری و مدارس حاشیه شهرها و جاده ها بهتر شود و ضریب ایمنی عبور و مرور نیز افزایش پیدا کند.

وی ادامه داد: در این راستا برای ایمنی عبور و مرور به مدارس و مسیر عبور دانش آموزان تمهیدات ویژه ای در نظر گرفته شده است.

مدیر حمل و نقل و ترافیک استانداری هرمزگان به تقویت و توسعه و بهبود وضعیت ناوگان حمل و نقل عمومی برای آغاز سال تحصیلی اشاره کرد و افزود: در این راستا تاکسی ها و خودروهای مسافربر شخصی ساماندهی شده و از کلیه ظرفیت های اتوبوسرانی نیز استفاده خواهد شد و ساماندهی سرویس های مدارس نیز صورت گرفته است.

دهقانی خاطرنشان کرد: همچنین کلیه مدارس حاشیه خیابان ها و جاده ها با نصب علائم و دیگر اقدامات ایمن سازی می شوند و طرح نظام بخشی به ترافیک نیز توسط پلیس راهور برای ایجاد انضباط ترافیکی اجرایی می شود.

وی گفت: برای بازگشایی مدارس تمامی حفاری های سطح معابر از امروز لغو و تا ۲۰ شهریور ماه باید روکش آسفالت آن انجام شود.

دبیر شورای ترافیک استان هرمزگان اظهار داشت: با توجه به بازگشت مردم از سفرهای تابستانی و افزایش بیش از حد ترافیک در معابر درون و برون شهری باید برنامه ریزی مناسبی نیز برای این ایام داشته باشیم.

دهقانی همچنین از نوسازی و تقویت ناوگان حمل و نقل بندرعباس خبر داد و تصریح کرد: با توجه به نواقص و مشکلات و نارسایی های موجود، مطالعات لازم برای استفاده از خودروهایی مناسب با پلاک منطقه آزاد قشم به عنوان تاکسی در فرودگاه، راه آهن و بنادر مسافری بندرعباس صورت گرفته و برای این کار ۳۰۰ دستگاه خودروی با پلاک منطقه آزاد قشم اختصاص خواهد یافت.

کد مطلب 2906272

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