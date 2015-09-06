به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه ینی شفق، «احمد داود اوغلو» نخست وزیر ترکیه شهر قونیه را به مقصد آنکارا ترک کرد. وی که برای تماشای دیدار ترکیه-هلند به این شهر رفته بود، برای شرکت در نشست امنیتی این بازی را نیمه کاره گذاشت و به پایتخت بازگشت.

بر این اساس در حمله امروز کردهای پ ک ک به ارتش ترکیه دو خودروی زرهی روی مین رفته و منهدم شدند. رسانه های ترکیه اعلام کردند به دنبال این انفجار که در شهر یوکسکوا از توابع استان هاکاری رخ داد، درگیری هایی نیز در منطقه به وقوع پیوست و متعاقب آن چندین نظامی ترک کشته و مجروح شدند.

هنوز آمار رسمی از تلفات این درگیری ها اعلام نشده است. با این حال گویا شدت این درگیری و تلفات ناشی از آن به حدی بوده که داود اوغلو و تیم امنیتی وی را بر آن داشته نشستی فوری برای بررسی این موضوع تشکیل دهند. نخست وزیر ترکیه ساعتی پیش از این واقعه در ورزشکاه قونیه سرگرم تماشای مسابقه تیم فوتبال کشورش با هلند بود.