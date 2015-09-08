دایره المعارف مصور «پرواز» منتشر شد/ یک قرن سودای تسخیر آسمان

به گزارش خبرنگار مهر، انتشارات سایان که به چاپ دایره‌المعارف‌های مصور می‌پردازد، به تازگی عنوان جدیدی از این گونه کتاب را راهی بازار نشر کرده است. این کتاب با عنوان «دایره المعارف مصور پرواز»، تاریخ دستیابی بشر به ماشین‌های پرواز را از گذشته تا امروز که دوران پرواز جنگنده‌های فوق پیشرفته است، در بر می‌گیرد.

این کتاب به تاریخ همه ماشین های پرنده که بشر از ابتدا تا امروز ساخته، از جمله هواپیما و بالگرد می پردازد. نویسنده در ابتدای کتاب مقدمه کوتاهی آورده و پیشینه اختراع هواپیما را در آن ذکر کرده است. بعد از این مقدمه کوتاه، کتاب وارد بخش اصلی اش، یعنی معرفی اختراعات و هواپیماهای ساخته شده توسط بشر می شود.

هر یک از فصل‌های این کتاب به یک دهه از تحولات صنعت پرواز اختصاص دارد که از قبل از دهه ۲۰ آغاز و با فصل پس از سال ۲۰۰۰ پایان می‌یابد.

​در کنار مطالبی که درباره هر هواپیما و ماشین پرنده ذکر شده، تصاویر مختلفی درج شده است که سهم پرنده‌های تاثیرگذار در تاریخ پرواز در زمینه تصویر و توضیحات، بیشتر از باقی هواپیماهاست. موتورهای هواپیما و چگونگی توسعه آن ها، تاریخ تولید بالگردها و همین طور هواپیماهای جنگنده از جمله مطالب دیگری است که در این دایره‌المعارف به آن‌ها اشاره شده است.

از جمله پرنده‌های ساخت بشر که در این کتاب به طور مطلوب معرفی شده‌اند، می‌توان به بالگرد بل ۲۱۴ که در جنگ ویتنام نقشی حیاتی برای ارتش آمریکا ایفا کرد یا جنگنده بمب افکن فانتوم اف ۴ اشاره کرده که یکی از جنگنده های حیاتی و مهم نیروی هوایی کشورمان است.

در قسمتی از این کتاب که مربوط به فانتوم اف ۴ است، می خوانیم:

«فانتوم F-۴ جنگنده ای بسیار بزرگ و مستحکم بود. ساختار زمخت آن از هویت هواپیما به عنوان یک جنگنده ناونشین ریشه می گرفت که باید تنش ها و کشش های سخت پروازهای پرتابی و فرو با قلاب کاهش سرعت را تحمل می کرد. ارابه فرود سنگین هواپیما نیز از آغاز به کار آن به عنوان یک هواپیمای ناونشین ناشی می شد. قسمت عقب هواپیما از تیتانیوم و فولاد مقاوم در برابر گرما ساخته شد تا در مقابل دماهای بالای گازهای خروجی از موتور مقاوم باشد. لبه جلویی بال که به شکل دندان های سگ بود برای بهبود کنترل در زوایای تند حمله اضافه شد. موتورهای توربوجت جی ۷۹ این هواپیما در پرواز بسیار دودزا بودند.

کابین خلبان؛ اف -۴ هواپیمایی دو نفره با جایگیری خلبان در صندلی جلو بود. صندلی عقب از جانب یک عضو پروازی که با واژه های متفاوتی در نیروهای هوایی مختلف شناخته می شود _ اپراتور سامانه اسلحه، افسر رهگیری رادار، یا راهبر _ اشغال می شد. کابین خلبان الگویی از یک جنگنده دهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ بود و از صفحات مدرج عقربه ای و تجهیزات پرواز پر شده. میدان دید عقب از صندلی خلبان کم بود، که کنترل چشمی خلبان از فضای پشت هواپیما، یا «پشت سر پائیدن» را با مشکل نسبی مواجه می ساخت...»

این کتاب با ۳۱۴ صفحه مصور، شمارگان ۵ هزار نسخه و قیمت ۳۷۰ هزار ریال منتشر شده است.