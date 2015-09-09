جزئیات طرح وزارت جهاد برای خوداتکایی ذرت

کاوه خاکسار در گفتگو با مهر اظهارداشت: در حال حاضر سطح زیر کشت ذرت دانه‌ای حدود ۱۷۵ هزارهکتار و ذرت سیلویی(علوفه‌ای) ‌حدود ۲۳۰ هزار هکتار است.

وی با بیان اینکه بسیاری از کشاورزان ذرت را دو منظوره کشت می‌کنند، گفت: بدین ترتیب که اگر شرایط کشت مناسب باشد، محصول را نگهداری و ذرت را به صورت دانه‌ای برداشت و در غیر این صورت، آن را به صورت علوفه‌ای برداشت می‌کنند.

این مقام مسئول در وزارت جهادکشاورزی با اشاره به اینکه امسال خرید تضمینی ذرت دانه‌ای با قیمت کیلویی ۹۶۰ تومان اجرا می‌شود، اضافه کرد: قیمت این محصول در حال حاضر کاهش یافته و بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ تومان است، ضمن اینکه با ابلاغ وزیر جهادکشاورزی، این محصول به صورت تضمینی از کشاورزان خریداری می‌شود.

خاکسار با بیان اینکه سطح زیر کشت ذرت نسبت به سال قبل کاهش پیدا کرده است، گفت: سال قبل کشت ذرت دانه‌ای در سطح ۲۴۶ هزار هکتار و ذرت سیلویی در سطح ۲۵۵ هزارهکتار انجام شده بود و علت این کاهش به دلیل مشکل آب است.

وی اضافه کرد: پیش‌بینی می‌شود میزان تولید ذرت دانه‌ای در سال‌جاری حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن و ذرت علوفه‌ای حدود ۵/۱۱ میلیون تن باشد، ضمن اینکه از نظر تولید ذرت سیلویی ما هیچ مشکلی نداریم و همچنین ممکن است مقداری از میزان تولید ذرت سیلویی کاسته و به تولید ذرت دانه‌ای افزوده شود.

خاکسار با بیان اینکه در صورت انجام خرید تضمینی امکان افزایش تولید ذرت دانه‌ای بیشتر می‌شود، گفت: با توجه به کاهش سطح زیر کشت میزان تولید هم نسبت به سال گذشته کاهش پیدا می‌کند.

این مقام مسئول در وزارت جهادکشاورزی با بیان اینکه کشت ذرت در همه استان‌های کشور انجام می شود، ادامه داد: سطح زیر کشت این محصول در استان خوزستان پارسال ۷۸ هزار هکتار بوده که امسال به حدود ۶۲ هزار هکتار کاهش یافته است، همچنین در استان فارس سطح زیر کشت ذرت از ۳۱ هزار و ۸۰۰ هکتار به حدود ۲۰ هزار و ۴۰۰ هکتار رسیده است.

مدیر کل دفتر غلات و محصولات اساسی وزارت جهادکشاورزی با اشاره به اینکه عملیات اجرایی طرح خوداتکایی تولید ذرت در برنامه ششم توسعه آغاز می‌شود و تا افق ۱۴۰۴ ادامه دارد، افزود: یکی از اهداف ما در این طرح افزایش کارایی مصرف آب است، ضمن اینکه ذرت یکی از گیاهانی است که مصرف آب زیادی دارد.

خاکسار، نخستین اقدام در اجرای طرح مذکور را تغییر سیستم آبیاری عنوان کرد و افزود: قصد داریم به تدریج شیوه آبیاری را از ثقلی به استفاده از روش آبیاری تیپ تغییر دهیم.

‌‌‌‌‌وی با اشاره به اینکه این اقدامات از سال گذشته آغاز شده است، گفت: ما قصد داریم تا افق ۱۴۰۴ از سطح کشت حدود ۴۴۵ هزار هکتار ذرت، روش آبیاری ۳۶۰ هزار هکتار را از ثقلی به تیپ تغییر دهیم.

این مقام مسئول، اقدام دوم را بررسی بحث کشت نشایی این محصول عنوان کرد و ادامه داد: کشت نشایی امسال در استان‌های اصفهان، البرز، خوزستان، فارس، گلستان، خراسان رضوی و هرمزگان در سطحی حدود ۳۰ هکتار انجام شد.

وی اضافه کرد: با وجود آنکه کشت نشایی هزینه تولید را مقداری افزایش می‌دهد اما چند مزیت دارد،این اقدام سبب کاهش مصرف آب می‌شود، ‌در پی آن تراکم مطلوب به دست می‌آید، بعضی از آفات و بیماری‌ها کنترل و همچنین استقرار گیاه بسیار بهتر انجام می‌شود.

خاکسار، اقدام سوم را استفاده از ارقام زودرس و میان رس با نیاز آبی کمتر و متحمل تر به خشکی عنوان کرد و افزود: در سال گذشته نسبت مصرف ارقام دیررس به میان رس و زودرس ۹۲ به ۸ درصد و در سال‌جاری ۷۴ به ۲۶ درصد بوده است و برای سال آینده نیز امیدواریم با اقداماتی که انجام می‌گیرد، بتوانیم این نسبت را به نفع افزایش کارایی مصرف آب تغییر دهیم.

مدیر کل دفتر غلات و محصولات اساسی وزارت جهادکشاورزی اظهار داشت: بذور مختلف قیمت‌های متفاوتی دارند اما کشاورزان براساس کیفیت می‌توانند ارقام مورد نظر خود را انتخاب کنند.

وی با بیان اینکه کشاورزانی که با مشکل آب و طول دوره رشد کوتاه روبرو هستند، بهتر است از ارقام زودرس و میان رس استفاده کنند، افزود: طول دوره رشد ارقام دیررس بیشتر است و بنابراین مصرف آب آنها نیز زیاد است.

به گفته خاکسار، ارقام دیررس عملکرد بیشتری دارند اما ما به دنبال استفاده از ارقام زودرسی هستیم که طول دوره رشد کوتاه تری دارند و با نیاز آبی کمتراز کیفیت و عملکرد بالایی برخوردارند.

مدیر کل دفتر غلات و محصولات اساسی وزارت جهادکشاورزی با بیان اینکه این وزارتخانه پروژه‌های دیگری برای افزایش ضریب خوداتکایی ذرت دارد، ادامه داد: بحث تغذیه گیاه و ارزیابی اثر بخشی آن، ارزیابی اثر بخشی شیوه‌های آبیاری، مقایسه روش‌های مختلف کاشت، مقایسه تراکم و تاریخ کاشت براساس گروه‌های مختلف رسیدگی، مبارزه با آفات، بیماری‌ها و علف های هرز، کشاورزی حفاظتی و طرح‌های مقایسه ارقام مختلف (دیررس، زود رس و میان رس) از جمله این پروژه‌‌ها است.

خاکسار با اشاره به اینکه طرح‌های مذکور در حال حاضر در حال اجراست، گفت: وقتی طرح رسما آغاز و اعتبارات تامین شود، عملیات اجرایی آن شیب تندتری می‌ گیرد.

وی اضافه کرد: در طرح افزایش ضریب خوداتکایی ذرت، تحقیق، آموزش و ترویج به طور ویژه مورد توجه قرار گرفته است و حتی پروژه‌های تحقیقاتی که باید اجرا شوند کاملا مشخص هستند.

مدیر کل دفتر غلات و محصولات اساسی وزارت جهادکشاورزی با بیان اینکه ما در طرح مذکور قصد داریم عملکرد تولید را از ۷ هزار و ۴۰۰ کیلو گرم در هکتار به ۸ هزار و ۲۵۰ کیلو گرم برسانیم، افزود: امیدواریم سطح زیر کشت نیز با اقداماتی که انجام می شود، از سطح فعلی به ۴۰۰ هزار هکتار برسد.

به گفته خاکسار، در این طرح عملکرد تولید ذرت علوفه ای نیز از ۵۱ تن به حدود ۶۰ تن در هکتار باید برسد.