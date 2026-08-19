سردار رجبی: وحدت اقوام ایرانی توطئه دشمنان را خنثی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ پاسدار محمدحسین رجبی روز چهارشنبه در مراسم اربعین تشییع آقای شهید ایران که در مسجد روستای دستجرد ارومیه برگزار شد با تأکید بر ضرورت شناخت دشمن، اظهار کرد: رهبر شهیدمان بارها بر شناخت دشمن تأکید کردند و امروز نیز باید دشمنان فرامنطقهای همچون آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی، دشمنان منطقهای و جریانهایی را که در داخل کشور به دنبال اجرای برنامههای دشمن هستند، بهخوبی بشناسیم.
فرمانده سپاه شهدای آذربایجانغربی افزود: دشمن همواره با خدعه و برنامه وارد میدان میشود و ممکن است چهره خود را تغییر دهد؛ بنابراین هوشیاری و دشمنشناسی یک ضرورت اساسی است ملت ایران باید همواره مراقب توطئههای دشمنان باشد و اجازه ندهد آنها از اختلافات داخلی برای ضربه زدن به کشور استفاده کنند.
وی با اشاره به جایگاه اقوام مختلف در ایران، گفت: قومیتها در کشور ما تهدید نیستند، بلکه یک فرصت راهبردی هستند کرد، لر، عرب، بلوچ، ترکمن، ترک و سایر اقوام ایرانی هنگامی که در کنار یکدیگر قرار میگیرند، به یک قدرت شکستناپذیر تبدیل میشوند، اما اگر دشمن بتواند میان آنها تفرقه ایجاد کند، زمینه شکست فراهم خواهد شد.
همه باید در مسیر وحدت و انسجام جامعه حرکت کنند
فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی تصریح کرد: در جنگ اخیر نیز اقوام ایرانی با وجود توطئههای دشمن، هوشیارانه در کنار یکدیگر قرار گرفتند و به یک ید واحد تبدیل شدند مردم ایران در این روزها بیش از هر زمان دیگری نشان دادند که ایرانی بودن و حفظ وحدت ملی برای آنها بر هر عنوان و گرایش دیگری مقدم است.
سردار رجبی تاکید کرد: در شرایط کنونی هر سخن و اقدامی که بوی تفرقه بدهد، قابل قبول نیست، همه باید در مسیر وحدت و انسجام جامعه حرکت کنند دولت، مجلس، مسئولان، نمایندگان، نخبگان و همه جریانهای اثرگذار موظفند برای تقویت استحکام درونی کشور تلاش کنند، نه اینکه با سخنان تفرقهانگیز به دنبال مطرح کردن خود باشند.
وی خاطرنشان کرد: دشمن از وحدت ملت ایران میترسد و پیروزی ما نیز در گرو همین با هم بودن است. حضور مردم در خیابانها و تجمعات، روحیه اقتدار و استحکام را به جبههها منتقل میکند و این حضور باید تا پیروزی نهایی و بر اساس فرمان مقام معظم رهبری، محکم و مؤثر ادامه داشته باشد.
فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی بیان کرد: خیابانها نباید در اختیار ارادههای باطل قرار گیرد و هر فردی که در جایگاه سخنران، امام جماعت، نخبه، دولتمرد یا نماینده مجلس قرار دارد، وظیفه دارد برای استحکام درونی جامعه سخن بگوید در چنین شرایطی سخنان تفرقهانگیز قابل پذیرش نیست و باید نسبت به کسانی که به دنبال ایجاد اختلاف هستند، هوشیار بود.
وی اظهار کرد: حضور و مطالبه مردم در خیابانها میتواند این پیروزی را امتداد دهد و به نتیجه نهایی برساند این پیروزی تنها پیروزی ایران بر آمریکای جنایتکار نیست، بلکه پیروزی اسلام و ملتهای آزاده بر نظام سلطه، استثمار، زورگویی و باورهای غلطی است که سالها بر جهان تحمیل شده است.
پیروزی نهایی در گرو توکل به خدا، وحدت،هوشیاری و مقاومت ملت ایران است
سردار رجبی افزود: ما امروز در حال و هوای یک پیروزی بزرگ زندگی میکنیم، اما ممکن است به دلیل قرار داشتن در متن این حوادث، عظمت آن را بهطور کامل درک نکنیم؛ همانگونه که ماهی قدر آب را نمیداند، ممکن است ما نیز قدر این عظمت تاریخی را کمتر بدانیم، اما نسلهای آینده این دوران را بهدرستی روایت خواهند کرد و از این نسل به عنوان پیشگامان پیروزی اسلام یاد خواهند کرد.
فرمانده سپاه شهدای آذربایجانغربی تأکید کرد: تا زمانی که انسجام خود را حفظ کنیم، هوشیاری داشته باشیم و دشمنی را که به کشور ما تجاوز کرده و رهبر ما را به شهادت رسانده، فراموش نکنیم، پیروزی از آن ملت ایران خواهد بود باید همواره به یاد خداوند و نصرتهای الهی باشیم و حتی برای یک لحظه از این حقیقت غافل نشویم که قدرت و پیروزی نهایی در گرو توکل به خدا، وحدت،هوشیاری و مقاومت ملت ایران است.
سردار رجبی در ادامه با اشاره به شرایط حساس کشور اظهار کرد: در یک مقطع بسیار حساس تاریخی قرار داریم و همانگونه که امام شهیدمان بارها فرمودند، «به قله نزدیک شدهایم» و امروز در همان پیچ تاریخی قرار داریم؛ چهبسا رویکرد و بیانات معظمله برای همین روزهایی باشد که ملت ایران در حال ساختن تاریخ و پیمودن مسیر رسیدن به قله است.
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