کمبود زمین طرح جوانی جمعیت در فولادشهر؛ ۵۰ مدرسه کم داریم

به گزارش خبرنگار مهر، سعیدرضا بهرامی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به پیشینه فولادشهر اظهار کرد: فولادشهر قدیمی‌ترین شهر جدید کشور است و امروز حدود ۱۵۰ هزار نفر جمعیت دارد؛ بنابراین متناسب با افزایش جمعیت و توسعه شهر، نیاز به زیرساخت‌ها و خدمات رفاهی و عمومی نیز افزایش یافته است.

وی افزود: در بررسی وضعیت زیرساخت‌های فولادشهر مشخص شد که طی حدود ۱۸ سال پیش از سال ۱۴۰۳ در مجموع ۱۵ مدرسه در این شهر ساخته شده بود، اما با توجه به نیازهای موجود، از سال ۱۴۰۳ اجرای ۱۷ پروژه جدید در دستور کار قرار گرفت که پنج پروژه تاکنون تحویل شده و دو مدرسه نیز در هفته دولت به بهره‌برداری خواهد رسید.

ساخت ۱۷ پروژه آموزشی با اعتبار ۱.۵ همت

مدیرعامل شرکت عمران فولادشهر با بیان اینکه تلاش شده پروژه‌های آموزشی در مناطقی اجرا شود که بیشترین کمبود را دارند، تصریح کرد: مجموع قراردادهای مربوط به این مدارس حدود یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است و مدارس جدید با امکانات مناسب و متناسب با نیازهای امروز دانش‌آموزان احداث می‌شوند.

بهرامی ادامه داد: این مدارس عمدتاً سه‌طبقه هستند و دارای کلاس‌های هوشمند، آسانسور و سالن‌های ورزشی خواهند بود و بخش قابل توجهی از آنها در محدوده‌های مسکن مهر و نهضت ملی مسکن قرار دارند.

وی با بیان اینکه فولادشهر همچنان با کمبود جدی فضای آموزشی مواجه است، گفت: برآورد ما این است که فولادشهر به حدود ۵۰ مدرسه نیاز دارد و شرکت عمران با نگاه کمک به شهر، طی دو سال ساخت ۱۰ مدرسه را در دستور کار قرار داده است.

مدیرعامل شرکت عمران فولادشهر اضافه کرد: این شهر به مدارس غیردولتی نیز نیاز دارد و بارها از سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس درخواست کرده‌ایم زمینه حضور خیران و ساخت مدرسه در فولادشهر فراهم شود، اما در این زمینه محدودیت‌هایی وجود دارد.

واگذاری ایستگاه آتش‌نشانی و کلانتری در هفته دولت

بهرامی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه خدمات عمومی و ایمنی شهر گفت: یکی از پروژه‌های مهم، راه‌اندازی ایستگاه آتش‌نشانی در ناحیه ۲ فولادشهر بود که عملیات احداث آن با زیربنای حدود یک هزار و ۴۲۰ مترمربع انجام شده و در هفته دولت به شهرداری واگذار خواهد شد.

وی همچنین از آماده‌سازی ساختمان کلانتری خبر داد و افزود: کلانتری فولادشهر با زیربنای یک هزار و ۲۵۰ مترمربع نیز در هفته دولت در اختیار نیروی انتظامی قرار خواهد گرفت.

توسعه فضای سبز با وجود محدودیت منابع آبی

مدیرعامل شرکت عمران فولادشهر با اشاره به مشکلات ناحیه ۲ در زمینه تأمین آب فضای سبز اظهار کرد: این ناحیه به دلیل نبود آب مورد نیاز، از فضای سبز کافی برخوردار نبود و امکان برداشت آب از تصفیه‌خانه نیز وجود نداشت.

وی افزود: در همین راستا موضوع خط انتقال فاضلاب و استفاده از ظرفیت‌های موجود برای تأمین آب مورد نیاز فضای سبز دنبال شد و برای این بخش ۴۷۲ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافت.

بهرامی ادامه داد: امسال دو مجموعه فضای سبز به مساحت‌های ۱۱ و ۱۷ هکتار به بهره‌برداری خواهد رسید که برای هر کدام حدود ۱۳۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.

هزار واحد در نهضت ملی مسکن در فولادشهر تحویل شد

وی در ادامه با تشریح آخرین وضعیت نهضت ملی مسکن در فولادشهر گفت: اجرای طرح نهضت ملی مسکن از سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ آغاز شد و از سال ۱۴۰۳ به بعد، در مجموع برای ۱۰ هزار و ۳۹۵ واحد پروانه صادر شده است.

مدیرعامل شرکت عمران فولادشهر افزود: از این تعداد، عملیات اجرایی ۹ هزار و ۵۵۹ واحد آغاز شده و دارای پیشرفت فیزیکی است و تاکنون حدود یک هزار واحد به مردم تحویل شده است.

بهرامی از تحویل ۹۰۰ واحد دیگر در هفته دولت خبر داد و گفت: افزایش قیمت ساخت یکی از چالش‌های اصلی این پروژه‌هاست؛ به‌ویژه برای افرادی که در سال ۱۴۰۰ ثبت‌نام کرده‌اند، چراکه هزینه‌های ساخت نسبت به زمان ثبت‌نام افزایش قابل توجهی داشته است.

وی تصریح کرد: در این پروژه‌ها پیمانکار تمام هزینه‌های خود را دریافت کرده و برای تأمین منابع و حمایت از متقاضیان، همکاری‌هایی با ستاد اجرایی فرمان امام انجام شده است.

مدیرعامل شرکت عمران فولادشهر با اشاره به حمایت‌های انجام‌شده از خانوارهای کم‌برخوردار گفت: در چهار پروژه، برای هر واحد متعلق به خانوارهای چهار دهک نخست، ۱۰۰ میلیون تومان کمک بلاعوض پرداخت شده است.

وی افزود: از دهک چهار به بعد نیز به هر خانوار ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات چهار درصدی پرداخت شده و ساخت مسکن برای محرومان همچنان در دستور کار شرکت عمران قرار دارد.

شرکت عمران برای خرید پنج اتوبوس وارد عمل شد

بهرامی در ادامه درباره مشکل حمل‌ونقل عمومی فولادشهر اظهار کرد: شرکت عمران به صورت قانونی وظیفه‌ای تحت عنوان حمل‌ونقل عمومی ندارد، اما با توجه به مشکلات موجود در ناحیه ۲ و درخواست استاندار برای همکاری، موضوع تأمین اتوبوس را پیگیری کرده‌ایم.

وی ادامه داد: در ابتدا درخواست خرید ۱۰ دستگاه اتوبوس مطرح شد و پس از دریافت مصوبه هیئت‌مدیره و همچنین هماهنگی با سازمان بازرسی، خرید پنج دستگاه اتوبوس در دستور کار قرار گرفته است.

مشارکت در ساخت بیمارستان فولادشهر

مدیرعامل شرکت عمران فولادشهر همچنین از ورود این شرکت به حوزه درمان خبر داد و گفت: ساخت بیمارستان فولادشهر نیز در دستور کار قرار گرفته و شرکت عمران آمادگی دارد ۵۰ درصد هزینه ساخت بیمارستان را تأمین کند.

کمبود زمین برای طرح جوانی جمعیت فولادشهر؛۸۰۰ خانوار در انتظار

بهرامی با اشاره به اجرای قانون جوانی جمعیت گفت: یکی از مشکلات جدی فولادشهر در این زمینه، کمبود زمین است. بیش از یک هزار نفر درخواست دریافت زمین دارند و برای پاسخگویی به این نیاز، دست‌کم به ۵۰۰ قطعه زمین با متراژ ۱۸۰ تا ۲۰۰ مترمربع نیاز داریم.

وی افزود: در حال حاضر در فولادشهر زمین کافی برای پاسخگویی به این تقاضا وجود ندارد و منتظر هستیم الحاق حدود ۸۰ هکتار زمین به محدوده شهر به تصویب برسد؛ در صورت تحقق این موضوع، بخش مهمی از مشکل برطرف خواهد شد.

مدیرعامل شرکت عمران فولادشهر گفت: تاکنون زمین مورد نیاز حدود ۳۰۰ نفر از متقاضیان جوانی جمعیت تأمین شده، اما همچنان حدود ۸۰۰ خانوار در انتظار دریافت زمین هستند.

افتتاح ۲۴۰ واحد مسکن و چند پروژه عمرانی در هفته دولت

بهرامی با اشاره به برنامه‌های هفته دولت در فولادشهر اظهار کرد: در این هفته ۲۴۰ واحد نهضت ملی مسکن به مردم تحویل داده می‌شود و دو باب هنرستان با ظرفیت‌های ۱۲ و ۱۵ کلاس نیز به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی اضافه کرد: دو زمین ورزشی چمن مصنوعی و یک مرکز کارآفرینی نیز از دیگر پروژه‌هایی است که در هفته دولت افتتاح خواهد شد.

محلات قدیمی فولادشهر به شهرداری تحویل شده است

وی درباره وضعیت محلات قدیمی فولادشهر گفت: محلات A، B و C در سال‌های گذشته به شهرداری تحویل داده شده‌اند و شرکت عمران تمام هزینه‌های مربوط به این بخش‌ها را پرداخت کرده و از نظر قانونی وظیفه‌ای در این محلات ندارد، اما با وجود این، شرکت عمران همچنان برای کمک به شهرداری همکاری خواهد کرد.

بهرامی افزود: در سایر محلات فولادشهر که هنوز تحویل کامل انجام نشده است، شرکت عمران همچنان فعالیت و مسئولیت دارد.

بخش خصوصی در فولادشهر اجازه فعالیت ندارد

مدیرعامل شرکت عمران فولادشهر یکی از نیازهای مهم این شهر را ورود جدی‌تر بخش خصوصی دانست و گفت: برخی روندهای گذشته موجب شده است فولادشهر با کمبود زیرساخت مواجه شود و برای جبران این عقب‌ماندگی، باید زمینه فعالیت بخش خصوصی در شهر فراهم شود که در حال حاضر با فعالیت این بخش در فولادشهر مخالفت می‌شود.

وی افزود: توسعه فولادشهر تنها با اتکا به منابع دولتی امکان‌پذیر نیست و حضور سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی می‌تواند به توسعه خدمات، ایجاد اشتغال و تکمیل زیرساخت‌های شهری کمک کند.

عبور از زمین‌های کشاورزی تنها راهکار اجرای متروی فولادشهر

بهرامی در بخش دیگری از سخنان خود درباره طرح متروی فولادشهر اظهار کرد: در سال‌های گذشته بخشی از مسیر متروی فولادشهر اجرا شده بود اما در ادامه برای عبور مسیر از محدوده زمین‌های کشاورزی با مخالفت‌هایی مواجه شد و پیشنهاد تغییر مسیر از سمت اتوبان مطرح شد.

وی ادامه داد: مطالعات و برآوردهای لازم برای مسیرهای مختلف انجام شد و مشاوران پس از بررسی گزینه‌ها، عبور مسیر از زمین‌های کشاورزی را به عنوان بهترین گزینه اعلام کردند.

مدیرعامل شرکت عمران فولادشهر گفت: در حال حاضر به دنبال دریافت مصوبه لازم برای اجرای این طرح هستیم، اما باید توجه داشت که هزینه اجرای مترو بسیار بالاست و تأمین مالی آن نیازمند یک سازوکار مشخص و مشارکت چند مجموعه است.

وی افزود: پیشنهاد شده است شرکتی برای اجرای این پروژه به ثبت برسد که شرکت عمران محور آن باشد و شهرهای واقع در مسیر مترو و همچنین صنایع مستقر در مسیر، در تأمین هزینه‌های اجرای پروژه مشارکت کنند.

بهرامی تأکید کرد: اجرای متروی فولادشهر می‌تواند نقش مهمی در توسعه حمل‌ونقل عمومی، کاهش مشکلات تردد و ایجاد ارتباط مناسب‌تر میان فولادشهر، شهرهای پیرامونی و مراکز صنعتی منطقه داشته باشد و به همین دلیل پیگیری برای دریافت مصوبات و ایجاد سازوکار مالی اجرای این پروژه ادامه دارد.

وی در پایان با اشاره به مجموعه پروژه‌های در دست اجرا در فولادشهر خاطرنشان کرد: رویکرد شرکت عمران در دوره جدید، تمرکز بر پروژه‌هایی است که مستقیماً کیفیت زندگی مردم را ارتقا می‌دهد و تلاش شده است در کنار اجرای طرح‌های مسکن، توسعه مدارس، فضای سبز، خدمات ایمنی، ورزش، درمان، حمل‌ونقل و سایر زیرساخت‌های مورد نیاز شهر نیز دنبال شود.