مطالبات رهبری در ابعاد مختلف پیگیری شود/ لزوم ترویج ازدواج آسان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام قاسم متقی نیا در خطبه های این هفته نماز جمعه در مصلای الغدیر خرم آباد ضمن سفارش مردم به تقوای الهی اظهار داشت: یکی از ویژگی های تقوا این است که انسان همواره خدا را دارد و خدا با اوست.

وی به مناسبت های هفته از جمله سالروز شهادت جواد الائمه محمد تقی (ع) اشاره کرد و افزود: همچنین سالروز شهادت شیخ محمد خیابانی، سالروز شهادت آیت الله مدنی و سالگرد ارتحال آیت الله سید حسن طاهری خرم آبادی در این هفته است.

تدابیر سیاسی و اجتماعی امام جواد(ع) برای گسترش مکتب تشیع

امام جمعه موقت خرم آباد به فعالیت های سیاسی، اجتماعی و عبادی امام جواد (ع) اشاره کرد و بیان داشت: ایشان جوانترین امام شیعیان بود که در فعالیت های سیاسی، اجتماعی و عبادی دارای شبکه ای قابل توجه برای هدایت شیعیان در سراسر جهان اسلام بود.

حجت الاسلام متقی نیا اضافه کرد: امام جواد (ع) در اهواز، همدان، ری، سیستان، بصره، کوفه، قم و فارس نمایندگانی تعیین کرده و برای گسترش مکتب تشیع تدابیر سیاسی و اجتماعی ویژه ای اتخاذ کرده بودند.

وی به سخنی از امام جواد (ع) در خصوص تربیت اجتماعی شیعیان اشاره کرد و گفت ایشان در اینباره می فرماید: اگر کسی در مسائل سیاسی، اجتماعی مشاهده کرد دیگران کار منکری نجام می دهند و این فرد سکوت کرد در واقع با سکوت خود کار منکر را تایید کرده و در این عمل قبیح شریک است.

حجت الاسلام متقی نیا یکی از شیوه های موثر امر به معروف و نهی از منکر این است که دیگران در مقابل کار قبیح افراد سکوت نکرده و از آن کار ابراز رضایت نکنند زیرا این امر باعث می شود منکر ادامه پیدا کرده و در جامعه فراگیر شود.

لزوم ازدواج به هنگام و ساده در جامعه

امام جمعه موقت خرم آباد به اول ذی الحجه سالروز ازدواج آسمانی حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س) اشاره کرد و اظهار داشت: زندگی این دو بزرگوار اسوه و الگوی زندگی های ما است و راه نجات ما این است که در مسائل ازدواج خود را به ازدواج این دو معصوم نزدیک و شبیه کنیم.

حجت الاسلام متقی نیا نیاز جامعه را ازدواج به هنگام و ساده دانست و عنوان کرد: علت به تاخیر افتادن امر ازدواج و بالا رفتن سن ازدواج سختگیری در این امر مبارک و ساده نگرفتن آن است لذا راه درمان دردهای ازدواج های دیرهنگام و عوارض آن از جمله طلاق تبعیت از زندگی امام علی (ع) و فاطمه زهرا (س) است.

وی با بیان اینکه یکی از دعاهای حضرت زهرا (س) این بود که یاور همسرش در امر بندگی خداوند باشد ادامه داد: در ازدواج های باید رنگ خدایی وجود داشته باشد و همه باید بدانند سادگی و سازگاری در ازدواج موجب ایجاد محبت در زندگی و جلب برکات الهی می شود.

ضرورت پیگیری مطالبات رهبری از سوی مردم، مسئولین و سران سه قوه

امام جمعه موقت خرم آباد بر ضرورت پیگیری مطالبات رهبری از سوی مردم، مسئولین و سران سه قوه تاکید کرد و گفت: عملیاتی کردن فرمایشات و مطالبات مقام معظم رهبری نیازمند پیگیری است لذا پیشنهاد داده می شود در سطح استان گروه هایی برای پیگیری عملیاتی کردن مطالبات رهبری تشکیل شود.

حجت الاسلام متقی نیا عنوان کرد: راه نجات ما در پیروی از رهبری بوده و مطالبات ایشان نباید روی زمین بماند.

حجت الاسلام متقی نیا تصریح کرد: رهبر انقلای اسلامی فرمودند راه های تقویت درونی و اقتدار ملی این است که اقتصاد قوی و علم پیشرفته ای داشته باشیم و روحیه انقلابی گری حفظ شود.

وی افزود: اگر می خواهیم از انقلاب و نظام دفاع کنیم و کاری کنیم دشمنان از انقلاب بترسند و نتوانند به آن ضربه بزنند لازم است روحیه انقلابی حفظ شود و این یکی از مطالبات مقام معظم رهبری است که لازم است پیگیری شود.

امام جمعه موقت خرم آباد با بیان اینکه حساسیت نسبت به آرمان های انقلاب باید بیشتر از گذشته شود ادامه داد: در بعضی از جاها با جوانان متدینی که روحیه انقلابی دارند و منکرات را بر نمی تابند و نسبت به آن ها اعتراض می کنند برخوردهای مناسبی صورت نمی گیرد در صورتیکه نهی از منکر از جمله موارد روحیه انقلابی گری است.

حجت الاسلام متقی نیا توجه به نقشه و تهدیدات دشمن را یکی دیگر از مطالبات رهبر معظم انقلاب دانست و گفت: ما ضمن اینکه با نشاط و روحیه به آینده این نظام امیدواریم اما در عین حال باید به نقشه های دشمن توجه کنیم زیرا طراحی دشمن یک هندسه برای نفوذ به داخل کشور است.

نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران یک نظام مردم سالار است

وی دانشگاه ها، رسانه ها، مراکز تصمیم ساز و تصمیم گیر را منافذ ورود و نفوذ دشمن به کشور خواند و از همگان خواست مراقب طراحی نفوذ دشمن باشند و افزود: دشمن با پرچم و شعارهای شناخته شده برای نفوذ در کشور وارد نمی شود بلکه به شکل تدریجی از مراکز یاد شده ورود پیدا می کند.

امام جمعه موقت خرم آباد توجه به مسئله ورود نرم مطالعه شده مخفی و تدریجی دشمن به ویژه در امر انتخابات را امری ضروری دانست و گفت: نظام جمهوری اسلامی به معنای واقعی کلمه یک نظام مردم سالار بوده و رهبری رای مردم را حق الناس دانسته است لذا برای حفظ این حق الناس حضور آگاهانه و بصیرت مراکز تصمیم گیر و تصمیم ساز ضروری است.

حجت الاسلام متقی نیا نظارت موثر شورای نگهبان در انتخابات را یکی از احکام حق الناس دانست و عنوان کرد: دقت در نظارت موثر در انتخابات از سوی شورای نگهبان و بصیرت در انتخابات از دیگر مطالبات مقام معظم رهبری است.

لزوم برنامه ریزی درست برای مدیریت در فضای مجازی لرستان

وی یکی دیگر از مطالبات رهبری را بحث فعالیت جدید شورای عالی فضای مجازی خواند و خطاب به مسئولین استانی گفت: نمایندگان مجلس، مسئولین دادگستری و استاندار و مدیران دولتی در ارتباط با مواجه هوشمندانه با تحولات فضای مجازی که به شدت جامعه ما را تهدید می کند باید سیاست گذاری درستی داشته باشند و لازم است مدیریت کلان در این زمینه مشخص شود.

امام جمعه موقت خرم آباد بر اجرای برنامه ریزی درست برای مدیریت در فضای مجازی استان تاکید کرد و افزود: باید تصمیم های درست و به هنگام برای فضای مجازی استان گرفته شود.

حجت الاسلام متقی نیا با بیان اینکه نظارت و رصد کارآمد در فضای مجازی، سایبری و شبکه های مجازی در استان امری ضروری است یادآور شد: از مسئولین استانی درخواست می شود برای پیگیری این مطالبه رهبری جلساتی برگزار کرده و گزارشات آن را به مردم ارائه دهند.

امام جمعه موقت خرم آباد بر کمک به دانش آموزان کم بضاعت در آستانه بازگشایی مدارس توصیه کرد و بیان داشت: از همه مسئولینی که طرح ساماندهی کارگران فصلی را به سرانجام رساندند قدردانی می شود.

حجت الاسلام متقی نیا در پایان به تشکیل مجمع بسیج در استان اشاره کرد و اظهار داشت: این طرح برای اولین بار برای ایجاد هم افزایی فکری بین بسیجیان و ارتقاء کیفی کادر بسیج در استان اجرا شد و مسئولین مجمع بسیج استان از طریق انتخابات و رای گیری انتخاب شدند.