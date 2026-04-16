۲۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱:۲۹

حجت الاسلام ایوبی: همراهی مردم مسیر خدمت مسئولان را تقویت می‌کند

آستانه اشرفیه- کارشناس مذهبی با اشاره به حضور مستمر مردم در صحنه‌های حماسی  گفت: همراهی مردم مسیر خدمت مسئولان را تقویت می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر حجت‌الاسلام محمد ایوبی شامگاه پنجشنبه در اجتماع شبانه مردم آستانه‌اشرفیه با اشاره به شرایط روزهای ابتدایی جنگ رمضان، اظهار کرد: در آن روزها هم استرس ناشی از شرایط را داشتیم و هم با سینه‌ای داغ در صحنه حاضر بودیم.

کارشناس مذهبی،افزود: در همان روزها شعارهای فراوانی خوانده شد و مردم با روحیه‌ای استوار در میدان ماندند.

وی با بیان اینکه «دست خدا عیان شد»، گفت: دست خدا از مجلسی عیان شد که همه روحانی، مجتهد و «آیت‌الله خامنه‌ای مدظله العالی» منتخب شد.

حجت‌الاسلام ایوبی با اشاره به اینکه نزدیک به ۵۰ شب است مردم در خیابان حضوردارند و صحنه را ترک نکرده‌اند گفت: به پاس قدردانی این حضور مردم که علاوه بر نمایش پایداری است ، پاسخ به مطالبات و خدمت هرچه بیشتر به مردم است.

وی از اهمیت تربیت نیروهای حوزوی گفت اظهار کرد: از حوزه‌های علمیه و طلاب برای حضور در صحنه و همراهی با مردم دعوت شده است.

کارشناس مذهبی تربیت طلبه و حضور فعال در کنار مردم را نقش مهمی در تقویت جبهه فرهنگی و اجتماعی دارد.

وی با تاکید به توجه به مطالبات مردم گفت: مسئولین باید خدمت را جدی‌تر بگیرندنتظار می‌رود مسئولین صدای مردم حاضر در صحنه را بشنوند و به مطالبات آنان توجه کنند.

