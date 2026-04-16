به گزارش خبرنگار مهر حجت‌الاسلام محمد ایوبی شامگاه پنجشنبه در اجتماع شبانه مردم آستانه‌اشرفیه با اشاره به شرایط روزهای ابتدایی جنگ رمضان، اظهار کرد: در آن روزها هم استرس ناشی از شرایط را داشتیم و هم با سینه‌ای داغ در صحنه حاضر بودیم.

کارشناس مذهبی،افزود: در همان روزها شعارهای فراوانی خوانده شد و مردم با روحیه‌ای استوار در میدان ماندند.

وی با بیان اینکه «دست خدا عیان شد»، گفت: دست خدا از مجلسی عیان شد که همه روحانی، مجتهد و «آیت‌الله خامنه‌ای مدظله العالی» منتخب شد.

حجت‌الاسلام ایوبی با اشاره به اینکه نزدیک به ۵۰ شب است مردم در خیابان حضوردارند و صحنه را ترک نکرده‌اند گفت: به پاس قدردانی این حضور مردم که علاوه بر نمایش پایداری است ، پاسخ به مطالبات و خدمت هرچه بیشتر به مردم است.

وی از اهمیت تربیت نیروهای حوزوی گفت اظهار کرد: از حوزه‌های علمیه و طلاب برای حضور در صحنه و همراهی با مردم دعوت شده است.

کارشناس مذهبی تربیت طلبه و حضور فعال در کنار مردم را نقش مهمی در تقویت جبهه فرهنگی و اجتماعی دارد.

وی با تاکید به توجه به مطالبات مردم گفت: مسئولین باید خدمت را جدی‌تر بگیرندنتظار می‌رود مسئولین صدای مردم حاضر در صحنه را بشنوند و به مطالبات آنان توجه کنند.