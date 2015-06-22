سیاه نمایی درباره ایران و تلاش برای ترغیب اعراب به خرید تسلیحاتی

به گزارش خبرگزاری مهر، دیفنس وان در گزارشی که نشان می دهد هدف اصلی آن افزایش نگرانی های بی مورد اعراب حاشبه خلیج فارس از توان موشکی ایران است می نویسد: آمریکا و متحدان منطقه ای آن مجبور هستند تا به شدت در مورد امنیت خود کار کنند چون موضوع فعالیت موشکی ایران از مذاکرات هسته ای کنار گذاشته شده است.

به گزارش مهر سطر سطر این گزارش به گونه ای هوشمندانه تنظیم شده تا در نظر خوانندگان اینطور القا شود که قدرت موشکی ایران یک تهدید بالقوه برای اعراب است و از همین رو آنها باید به سرعت توانائی های نظامی خود را افزایش دهند.

این سایت آمریکایی در ادامه با اشاره به واکنش موشکی انقلابیون یمنی به تجاوزات عربستان می نویسد: اگر به این نکته اشاه نشود ممکن است فراموش شود که در تاریخ ششم ژوئن عربستان مجبور به استفاده از موشک های پاتریوت برای رهگیری موشک اسکادی که توسط انقلابیون یمنی به سمت عربستان شلیک شده بود گردید.

این موضوع یعنی شلیک موشک به سمت عربستان توسط انقلابیون یمنی حاوی چند درس درباره نگرانی های مربوط به امنیت منطقه ای و بویژه توانایی موشکی ایران است.

دیفنس وان در ادامه پروژه ایران هراسی خود که هدف اصلی آن افزایش خریدهای تسلیحاتی اعراب از آمریکاست می نویسد: آمریکا و همپیمانان منطقه ایش باید اقدامات بیشتری را برای ارتقای امنیت خود انجام دهند و این بدان دلیل است که موضوع فعالیت موشکی ایران از مذاکرات هسته ای کنار گذاشته شده است.

در ادامه این گزارش به مواردی همچون موشک های سجیل، شهاب 3، موشک های کوتاه برد و موشک های بالستیک ایران اشاره شده و سپس تلاش شده تا توانایی موشکی ایران به شلیک موشک توسط انقلابیون یمنی به عربستان ربط داده شده و سپس راهکارهایی برای افزایش قدرت تدافعی کشورهای عربی به آنها ارائه شده است.

این سایت نظامی در ارائه راهکارهای خود به کشورهای عربی می نویسد: اول آنکه باید تلاش شود تا بصورت غیر مستقیم توان موشکی ایران تنزل داده شود. این کار را می توان از طریق ادامه اعمال تحریم در حوزه فعالیت های موشکی انجام داد. البته می توان بطور مستقیم نیز برنامه موشکی ایران را تنزل داد که در این روش باید دست به خرابکاری در برنامه موشکی ایران زد.

دومین راهکاری که دیفنس وان دراین رابطه ارائه می کند بدین شرح است: متحدان منطقه ای آمریکا در خاورمیانه باید توانایی خود را برای از بین بردن موشک های ایران در روی زمین (قبل از شلیک) افزایش دهند. حمله موشکی یمن به خوبی ارزش این کار را نشان می دهد. پس از شلیک موشک جنگنده های عربستان محل شلیک و همچنین سکوی شلیک آن را شناسایی کرده و آنها را از بین بردند تا از شلیک موشک های بعدی جلوگیری شود. اما نباید این نکته را فراموش کرد که معمولا شناسایی محل های شلیک موشک کار آسانی نیستند.

سومین راهکار آن است که توانایی خود را برای از بین بردن موشک ها پس از شلیک افزایش دهیم. عربستان سعودی، امارات، کویت، و قطر میلیاردها دلار را صرف خرید سیستم های موشکی پاتریوت و تاد کرده اند و البته هزینه های میلیاردی دیگری نیز برای شناسایی محل های شلیک موشک انجام داده اند. و در نتیجه آن سپرهای موشکی در این کشورها نصب می شود که البته استقرار سپر موشکی مشترک در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس نیز جزو این برنامه است.

دیفنس وان در پایان می نویسد: حتی اگر توافق هسته ای با ایران تمامی اهداف کاخ سفید را جامه عمل بپوشاند، این توانایی بصورت بالفعل برای ایران باقی می ماند که با برهم زدن توافق اقدام به افزایش توانایی هسته ای خود بکند و این یعنی آنکه آمریکا و متحدان منطقه ایش باید از قدرت بیشتری نسبت به ایران برخوردار باشند.