به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مستند سوره سه شنبه ۲۴ شهریور ساعت ۱۱ صبح از مستند «به دنبال صلح» در سالن امیرحسین فردی حوزه هنری رونمایی خواهد کرد.

در رونمایی از مستند «به دنبال صلح» که با حضور جمعی از همراهان کاروان صلح سوریه برگزار خواهد شد، محسن اسلام زاده کارگردان و تهیه کننده این مستند و بهروز افخمی کارگردان سینما به گفتگو خواهند نشست.

این فیلم روایت سفر کاروان صلح از ۱۰ کشور جهان به سوریه است که فعالانی از ایران نیز در این کاروان حضور داشتند.

علاقمندان برای حضور در مراسم رونمایی این فیلم مستند می توانند روز سه شنبه ۲۴ شهریور ساعت ۱۱ صبح به حوزه هنری در خیابان سمیه، نبش خیابان حافظ مراجعه کنند.