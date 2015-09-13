اسنادی که مادر اگنس ماریا به کارگردان ایرانی داد/ مبارزه برای صلح

محسن اسلام زاده کارگردان مستند «به دنبال صلح» در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه این مستند از اوایل سال جاری آماده نمایش شده است، گفت: بیش از یک سال پیش مطلع شدم که چند تن از چهره های صلح طلب بین المللی به ایران می آیند تا از طریق کاروانی برای کمک به مردم سوریه به این کشور سفر کنند. در بین چهره هایی که قرار بود در ایران حضور داشته باشند مادر اگنس ماریا و ماریا مگوایر برنده صلح نوبل نیز بودند.

وی بیان کرد: کاروان صلح سوریه توسط یک سازمان مردم نهاد با نام «امت واحده» از ایران حرکت کرده و به سوریه و لبنان سفر می کرد. به همین دلیل تصمیم گرفتم تا این سفر را با محوریت مادر اگنس ماریا بسازم؛ چراکه این بانو از ابتدای به وقوع پیوستن جنگ در سوریه مبارزه خود علیه این جنگ را آغاز کرده و بارها توانسته بود معارضان سوریه را قانع کند تا سلاح های خود را زمین گذارند.

این مستندساز ادامه داد: مادر اگنس ماریا زمانی که معارضان سوریه اعلام کرده بودند دولت این کشور از سلاح شیمیایی استفاده می کند، توانسته بود مدارکی را به سازمان ملل ارائه کند و با تایید اسناد و مدارک ارائه شده مانع حمله آمریکا به این کشور شد. به گونه ای که نادر طالب زاده معتقد است این راهبه مسیحی مانع به وجود آمدن یک جنگ بزرگ شد.

وی با اشاره به ساخت مستند «به دنبال صلح» توضیح داد: مادر اگنس ماریا بخشی از تصاویر سفر و مبارزات خود در سوریه را در اختیار ما قرار داد تا بتوانیم در این مستند استفاده کنیم.

به گفته وی، تصویربرداری «به دنبال صلح» ۲۰ روز طول کشید و در نهایت اوایل سال جاری این مستند آماده نمایش شد.

این مستندساز تاکید کرد:‌ فکر می کنم با توجه به شرایطی که برای کودکان مظلوم سوریه ای رخ داده نمایش این مستند کاملا به موقع است.

وی با اشاره به برخی از صحنه های مربوط به جنایات تروریست‌ها در سوریه، بیان کرد: یکی از صحنه های ناراحت کننده در این مستند، حمله معارضان با خمپاره به یک مدرسه مسیحی بود که در این حمله یک کودک کشته و تعداد زیادی از کودکان زخمی شده بودند و ما به همراه مادر اگنس ماریا خود را به بیمارستان مورد نظر رساندیم.

اسلام زاده در پایان تاکید کرد: نسخه زیرنویس انگلیسی این مستند آماده شده که به زودی توسط حوزه هنری به جشنواره های مختلف بین المللی ارائه می شود.

مستند «به دنبال صلح» به کارگردانی محسن اسلام زاده سه شنبه 24 شهریور ماه، ساعت 11 صبح با حضور بهروز افخمی در حوزه هنری رونمایی می‌شود.



این مستند که در هنگام حضور اعضای کاروان زائران صلح سوریه از ده کشور دنیا در ایران، سوریه و لبنان تولید شده به روایت مادر اگنس ماریا راهبه مسیحی از روزهای شروع درگیری ها در سوریه می پردازد. او از حضورش در میان معارضه و مشاهداتش که توسط یک فیلمبردار فرانسوی ثبت شده می گوید...