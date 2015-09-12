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۲۱ شهریور ۱۳۹۴، ۱۳:۰۰

۲ بوکسور کرمانشاهی به اردوی تیم ملی بزرگسالان دعوت شدند

۲ بوکسور کرمانشاهی به اردوی تیم ملی بزرگسالان دعوت شدند

کرمانشاه- ۲ بوکسور کرمانشاهی به اردوی تیم ملی بزرگسالان دعوت شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، کادر فنی تیم ملی بوکس ۱۹ ورزشکار را به اردوی جدید تیم ملی دعوت کردند که در میان آنها نام ۲ بوکسور کرمانشاهی نیز دیده می شود.

فروتن گل آرا و سالار غلامی دو بوکسوری هستند که به نمایندگی از استان کرمانشاه در این اردو حضور خواهند داشت.

گل آرا در وزن ۶۰ کیلوگرم و غلامی در وزن ۹۱ کیلوگرم به همراه ۳ بوکسور دیگر در این اوزان به تمرین خواهند پرداخت.

تمرینات تیم ملی بوکس از روز دوشنبه هفته آینده ۲۷ شهریور  ماه به میزبانی مجموعه ورزشی انقلاب برگزار خواهد شد.

گفتنی است، ملی پوشان بوکس کشورمان خود را برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان که مهر سال جاری در دوحه قطر برگزار می‌شود آماده می‌ کنند.

کد مطلب 2913441

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