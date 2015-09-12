نمایندگان ۱۷ کشور جهان در نمایشگاه تله کام حضور می یابند

به گزارش خبرگزاری مهر، آخرین دستاوردهای صنعت ارتباطات، مخابرات و فناوری اطلاعات با حضور نمایندگان ۱۷ کشور جهان در نمایشگاه ایران تلکام ۲۰۱۵ که چهارم تا هفتم مهرماه امسال در تهران برگزار می شود، در معرض بازدید علاقمندان حوزه ICT قرار می گیرد.

ایران تلکام ۲۰۱۵ علاوه بر بهره مندی از حضور فعال و گسترده بسیاری از بزرگ ترین و فعال ترین شرکت های دولتی و خصوصی مخابراتی کشورمان و واحدهای تحقیقاتی و پژوهشی مربوطه، پذیرای حضور گسترده شرکت های خارجی و نمایندگان آنان از ۱۷ کشور جهان جهت ارائه آخرین دستاوردها در زمینه صنعت ارتباطات، مخابرات و فناوری اطلاعات خواهد بود.

عرضه و معرفی آخرین دستاوردها و توانمندی های متخصصان کشور و شرکت ها و تولید کنندگان داخلی و ارائه آخرین دستاوردهای کشورهای خارجی در زمینه صنعت مخابرات، ارتباطات و اطلاع رسانی، از اهداف عمده نمایشگاه تلکام امسال است.

همچنین، فراهم آوردن بستر مناسب جهت انتقال بیشتر فناوری های روز به داخل کشور، ایجاد فرصت جهت ارتباط بین خریداران و فروشندگان کالاها و خدمات و تشویق و ترغیب تولیدکنندگان برای رقابت پویا و تامین نیازمندی های صنعت ICT در کشور از دیگر اهداف برگزاری این نمایشگاه به حساب می آید.