السیسی با استعفای کابینه مصر موافقت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر امروز با استعفای ابراهیم محلب نخست وزیر این کشور که گزارشی جامع از عملکرد دولت در برهه اخیر ارائه داد، موافقت کرد.

منابع مصری از مامور کردن وی به عنوان نخست وزیر موقت تا زمان تشکیل کابینه جدید خبر دادند و اعلام کردند رئیس جمهوری مصر از تلاش های نخست وزیر و اعضای کابینه قدردانی کرده است.

برخی منابع آگاه از دیدار عبدالفتاح السیسی با مهاب ممیش رئیس هیئت کانال سوئز برای نخست وزیری کابینه خبر دادند.

این درحالی است که برخی منابع دیگر مصری بیان کردند: عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر با شریف اسماعیل وزیر نفت در دولت مستعفی دیدار و وی را مامور تشکیل دولت جدید ظرف یک هفته کرده است.