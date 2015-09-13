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۲۲ شهریور ۱۳۹۴، ۹:۰۱

توزیع «سیگنال موجود است» و «شهرزاد» در شبکه مجازی نمایش خانگی

توزیع «سیگنال موجود است» و «شهرزاد» در شبکه مجازی نمایش خانگی

«سیگنال موجود است» به کارگردانی مهدی مظلومی و «شهرزاد» به کارگردانی حسن فتحی در سایت «فیلم نت» توزیع می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سریال «سیگنال موجود است» به کارگردانی مهدی مظلومی و به تهیه کنندگی مسعود فرخنده از امروز یکشنبه ۲۲ شهریور ماه همزمان با توزیع در شبکه پخش خانگی در «اولین شبکه مجازی نمایش خانگی ایران» در دسترس مخاطبان قرار گرفت.

سریال «سیگنال موجود است» درباره موسیقی و خوانندگی زیرزمینی است و روایت قصه جوانی بنام پرهام که آرزویش خواننده شدن است؛ آرزویی که برای تحقق آن خانواده اش او را همراهی نمی کنند.

همچنین سریال «شهرزاد» به کارگردانی حسن فتحی و به تهیه کنندگی سید محمود امامی که قرار است از روز ۲۰ مهر ماه در سراسر کشور توزیع شود، همزمان در سایت «فیلم نت» عرضه و در دسترس علاقه مندان قرار می گیرد.

کد مطلب 2914027

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