خسرو معصومی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور فیلم سینمایی «تابو» در جشنواره های مختلف بین المللی گفت: بعد از حضور «تابو» در جشنواره فیلم مونترال کانادا، این فیلم سینمایی قرار است در جشنواره مختلف فیلم در شهرهای سانفرانسیسکو، چلسی و نیویورک و بعد از آن در کشورهایی چون هندوستان، انگلستان و ژاپن شرکت کند.

وی با اشاره به نگارش فیلمنامه جدید خود بیان کرد: نزدیک به ۵ ماه است که روی فیلمنامه ای با موضوع کار و مهاجرت کار می کنم و فکر می کنم نگارش این فیلمنامه تا ۵ ماه دیگر به پایان می رسد.

کارگردان فیلم «باد در علفزار می پیچد» با اشاره به اینکه هنوز نامی برای این فیلمنامه انتخاب نکرده است، توضیح داد: با توجه به روند نگارش فیلمنامه، فکر می کنم این پروژه سال آینده جلوی دوربین برود.

معصومی در پاسخ به این پرسش که فیلم «خرس» اکران می شود یا خیر، گفت: در حال حاضر به «خرس» پروانه نمایش نمی دهند ولی امیدوارم بتوانیم در آینده نزدیک این فیلم را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهیم تا برای اکران مورد بررسی قرار گیرد.