  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۲ شهریور ۱۳۹۴، ۱۰:۵۵

خسرو معصومی به مهر گفت:

سال آینده فیلم می‌سازم/ ادامه حضورهای خارجی «تابو»

سال آینده فیلم می‌سازم/ ادامه حضورهای خارجی «تابو»

خسرو معصومی بیان کرد فیلم سینمایی «تابو» برای حضور در جشنواره های مختلف به آمریکا، انگلستان، هندوستان، ژاپن و ... سفر می کند.

خسرو معصومی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور فیلم سینمایی «تابو» در جشنواره های مختلف بین المللی گفت: بعد از حضور «تابو» در جشنواره فیلم مونترال کانادا، این فیلم سینمایی قرار است در جشنواره مختلف فیلم در شهرهای سانفرانسیسکو، چلسی و نیویورک و بعد از آن در کشورهایی چون هندوستان، انگلستان و ژاپن شرکت کند.

وی با اشاره به نگارش فیلمنامه جدید خود بیان کرد: نزدیک به ۵ ماه است که روی فیلمنامه ای با موضوع کار و مهاجرت کار می کنم و فکر می کنم نگارش این فیلمنامه تا ۵ ماه دیگر به پایان می رسد.

کارگردان فیلم «باد در علفزار می پیچد» با اشاره به اینکه هنوز نامی برای این فیلمنامه انتخاب نکرده است، توضیح داد: با توجه به روند نگارش فیلمنامه، فکر می کنم این پروژه سال آینده جلوی دوربین برود.

معصومی در پاسخ به این پرسش که فیلم «خرس» اکران می شود یا خیر، گفت: در حال حاضر به «خرس» پروانه نمایش نمی دهند ولی امیدوارم بتوانیم در آینده نزدیک این فیلم را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهیم تا برای اکران مورد بررسی قرار گیرد.

کد مطلب 2914080

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها