خسرو معصومی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور فیلم سینمایی «تابو» در جشنواره های مختلف بین المللی گفت: بعد از حضور «تابو» در جشنواره فیلم مونترال کانادا، این فیلم سینمایی قرار است در جشنواره مختلف فیلم در شهرهای سانفرانسیسکو، چلسی و نیویورک و بعد از آن در کشورهایی چون هندوستان، انگلستان و ژاپن شرکت کند.
وی با اشاره به نگارش فیلمنامه جدید خود بیان کرد: نزدیک به ۵ ماه است که روی فیلمنامه ای با موضوع کار و مهاجرت کار می کنم و فکر می کنم نگارش این فیلمنامه تا ۵ ماه دیگر به پایان می رسد.
کارگردان فیلم «باد در علفزار می پیچد» با اشاره به اینکه هنوز نامی برای این فیلمنامه انتخاب نکرده است، توضیح داد: با توجه به روند نگارش فیلمنامه، فکر می کنم این پروژه سال آینده جلوی دوربین برود.
معصومی در پاسخ به این پرسش که فیلم «خرس» اکران می شود یا خیر، گفت: در حال حاضر به «خرس» پروانه نمایش نمی دهند ولی امیدوارم بتوانیم در آینده نزدیک این فیلم را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهیم تا برای اکران مورد بررسی قرار گیرد.
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