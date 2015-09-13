به گزارش خبرنگار مهر، محمدابراهیم الهی تبار ظهر یکشنبه در شورای پدافند غیرعامل استان همدان با اشاره به وجود ۷۰ دستگاه اجرایی مشخص که با حوزه فعالیت پدافند غیرعامل در کشور مرتبط است، اظهار داشت: طبق تبصره سه قانون بودجه‌ای سال ۹۴ تمام دستگاه‌های کشوری مجازند نیم تا دو درصد از بودجه خود را صرف هزینه پدافند غیرعامل کنند.

وی بابیان اینکه از حدود ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار تملک دارایی استانی بین ۵۰۰ میلیون تا دو میلیارد تومان می‌توان درزمینهٔ پدافند غیرعامل هزینه کرد، افزود: طرح‌هایی که در راستای سیاست کلی پدافند غیرعامل است باید به شکل مصوبه درآید.

معاون سیاسی استاندار همدان با تأکید براینکه پدافند غیرعامل به دنبال این است که از حوزه‌های آسیب‌پذیر محافظت کند، ادامه داد: هفته پدافند غیرعامل فرصتی است تا این حوزه به مردم معرفی و در این زمینه فرهنگ‌سازی شود.

الهی تبار با تأکید براینکه اگر مردم به شناخت کافی در این حوزه برسند بسیاری از هزینه‌ها در این زمینه کاهش می‌باید، گفت: در کشور مجموعه توانمندی در حوزه پدافند غیرعامل وجود دارد که باید با استفاده از تجربیات و انتقال دانش به بهبود این حوزه کمک کرد.

وی تشکیل پدافند زیست‌محیطی در استان را از اولویت‌ها دانست و ادامه داد: مرکزی به‌منظور کنترل و شناخت نفوذ تهدیدات غیرطبیعی ضروری است.

معاون سیاسی استاندار همدان با اشاره به شیوع بیماری آنفولانزای حاد پرندگان در شمال کشور که منجر به تلفات بسیاری شد، افزود: خوشبختانه با تدابیر ویژه در استان این بیماری کنترل شد.

الهی تبار با اشاره به تهدیداتی که متوجه بخش دام، پرندگان و ماهیان در حوزه محیط زیستی است، افزود: مراکز تهدید و ورود آسیب از سوی پدافند غیرعامل شناسایی می‌شود.

وی همچنین در حوزه را ه و شهرسازی به باندهای اضطراری اشاره و عنوان کرد: باید باندهای اضطراری استان شناسایی و محدودیت‌ها و موانع آن مشخص شود.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان همدان نیز در این شورا بابیان اینکه طبق شاخص امنیت سایبری کشورها در این زمینه طبقه‌بندی‌شده‌اند، گفت: ایالت آمریکا، کانادا و استرالیا سه کشور نخست از لحاظ امنیتی در دنیا هستند.

مجتبی ساکی بابیان اینکه ایران در بین ۱۶۴ کشور در این طبقه‌بندی جایگاه ۸۰ را دارد، افزود: در بین کشورهای آسیا و اقیانوسیه ایران نوزدهمین کشور از لحاظ امنیت سایبری است که ضعف آن به دلیل ظرفیت‌سازی و مشارکت است.