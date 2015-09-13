به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع صنفی تازه تاسیس شده تولیدکنندگان آثار شنیداری به مناسبت انتخاب رامین صدیقی مدیر نشر «هِرمِس» به عنوان تهیه کننده برتر اکسپوی موسیقایی «ومکس» متنی را منتشر کرد.

در این متن آمده است:

سایبان آرامش ما، ماییم. خبر کوتاه ولی قابل تامل بود: «رامین صدیقی از ایران به عنوان برترین تهیه کننده نشر موسیقی در سال ۲۰۱۵انتخاب شد.»

در موسیقی ایران کم نبوده اند، موسیقیدان های برگزیده که نشان های مختلفی را از موسسه ها و جشنواره های معتبر خارجی دریافت کرده اند از نشان پیکاسو تا شوالیه گرفته تا شهروند افتخاری و ...

اما این هنرمندان اکثرا در برابر مخاطبینِ قابل دسترس و همچنین حمایت ها و مورد پسند قرار گرفتن در داخل کشور و انعکاس آن در خارج از ایران بوده است که به این مهم دست پیدا کردند. اینکه برای نخستین بار در حوزه نشر موسیقی که خود در داخل کشور شغلی حساس و همواره در جاده ای پر پیچ و خم بوده و هست و گوشه چشمی به آن نمی شود تهیه کننده ای از کشور ایران در میان صنعت پیشرفته موسیقی در کشور های غربی انتخاب شود و افق تیزبینی از فرسنگ ها دورتر از چشم خودمان، آن را دیده و مورد صیرفی قرار داده باشد، باعث مباهات است و نشر موسیقی «هرمس» از این فرایند سربلند و یکه تاز بیرون آمده که جای بسی خوش حالی و خوش وقتی است.

مجمع صنفی تولیدکنندگان آثار شنیداری ضمن تبریک به آقای رامین صدیقی مدیر نشر هرمس برای این انتخاب در طول مسیر پانزده سال فعالیت خود، نظر مسوولان و دست اندر کاران هنر را به این نکته جلب می کند که حمایت از نشر موسیقی نیز می تواند در مسیر افتخار آفرینی و پیشرفتِ بین المللی قرار گیرد.

تجربه اندوزی و به کارگیری آن در جهت رشد فرهنگ انتشار موسیقی وهمچنین کوتاه نیامدن از دیدگاه و معیار های موسیقایی با توجه به شرایط پیش رو، دو عامل مهم برای موفقیت نشر می تواند به حساب آید.

امید است که جامعه موسیقی با حمایت از چنین رویکردهای فرهنگی، قدردان متخصصانِ این حوزه باشد و این اولین قدم تبدیل به گام های استواری برای جامعه تولید کنندگان آثار شنیداری در سال های آینده شود. بدیهی است تا خودمان برای خودمان به احترام به پا نخیزیم، دیگران به تشویق مان قد راست نخواهند کرد.