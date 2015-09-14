حکومت نظامی دوباره بر «جیزره» ترکیه سایه انداخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دویچه وله، شهر کرد نشین «جیزره» در جنوب شرق ترکیه که تردد به آن در طول هفته گذشته لغو شده بود تا پای هیچ ناظر بین المللی به صحنه درگیری خونین بین ارتش و عناصر « پ ک ک» باز نشود در روز جمعه برای مدت کوتاهی از سایه حکومت نظامی بیرون آمد تا مردم محلی بتوانند اجساد رها شده بر روی زمین را دفن کنند.

اما با تجمع هزاران نفر از مردم شهر که برای دفن اجساد ۱۶ نفر از قربانیان درگیری به خیابان ها آمده بودند، ارتش ترکیه بار دیگر از ساعت ۷ بعد از ظهر دیروز یکشنبه فرمان از سرگیری حکومت نظامی را برای مدتی نامعلوم اعلام کرد.

آمار و ارقام مشخصی از تعداد کشته شدگان درگیری های اخیر شهر جیزره در دست نیست اما دولت آنکارا می گوید تا کنون بیش از ۳۲ نفر از اعضای پ ک ک را کشته است. از سوی دیگر، نمایندگان حزب دموکراتیک خلق های ترکیه نیز که حامی کردهای کشور است دولت را به قتل ۲۱ نفر از شهروندان عادی جیزره متهم می کند.

فرمان لغو تردد به شهر جیزره از سوی بسیاری از نهادهای حقوق بشر محکوم شده چرا که از قرار نیروهای دولتی علاوه بر ممانعت شهروندان به خروج از منازل مسکونی خود در طول روز، آب، برق و سیگنال های تلفن همراه را نیز قطع کرده اند.

از سوی دیگر، مقامات رسمی ترکیه مدعی هستند که برقراری حکومت نظامی برای حفظ امنیت منطقه مهم است. دیروز یکشنبه ۲ نظامی ارتش در پی دو حمله جداگانه در جنوب شرق کشور کشته شدند و جمعه سه نظامی دیگر نیز در شهرهای «شیرناک» و «سیلوان» در اثر حمله عناصر پ ک ک جان خود را از دست دادند.