۱۷۵۰ هکتار از اراضی شهرکرد در مسیر توسعه گردشگری قرار می گیرد

حمید ملک پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه یک هزار و ۷۵۰ هکتار اراضی شهرکرد در مسیر توسعه گرشگری قرار می گیرد، اظهار داشت: با اجرای طرح اکوپارک شاه منظر در شهرکرد، این شهر در مسیر توسعه گردشگری قرار می گیرد.

وی عنوان کرد: شهرستان شهرکرد قابلیت های فراوانی برای توسعه گردشگری دارد که این ظرفیت ها در حال شناسایی هستند و و این ظرفیت ها در مسیر توسعه گردشگری قرار می گیرند.

وی تاکید کرد: هم اکنون یکی از طرح های بسیار خوب برای توسعه گردشگری شهرکرد، طرح اکوپارک شاه منظر است که در شهرکرد اجرا می شود و اجرای این طرح نقاط قوت بسیار زیادی دارد و موجب توسعه گردشگری این شهر می شود.

فرماندار شهرکرد ادامه داد: اجرای طرح اکوپارک شاه منظر نقش مهمی در جذب مسافر و گردشگر به شهرکرد دارد و ورود مسافر و گردشگر موجب رونق بازار و مراکز اقامتی این شهر می شود.

حمید ملک پور بیان کرد: اجرای طرح اکوپارک شاه منظر موجب توسعه فضای سبز شهرکرد نیز می شود که به صورت مستقیم نقش تاثیر گذاری دربهبود هوای شهرکرد دارد.

فرماندار شهرکرد گفت: فروش اوراق سرمایه گذاری این طرح در دو بانک در استان انجام شده است که به زودی با اخذ مجوزات لازم، احداث این طرح آغاز می شود.