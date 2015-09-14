  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۲۳ شهریور ۱۳۹۴، ۱۴:۵۴

فرماندار شهرکرد:

۱۷۵۰ هکتار از اراضی شهرکرد در مسیر توسعه گردشگری قرار می گیرد

۱۷۵۰ هکتار از اراضی شهرکرد در مسیر توسعه گردشگری قرار می گیرد

شهرکرد - فرماندار شهرکرد با اشاره به اینکه توسعه گردشگری در شهر شهرکرد مورد توجه قرار گرفته، گفت: یک هزار و ۷۵۰ هکتار اراضی شهرکرد در مسیر توسعه گرشگری قرار می گیرد.

حمید ملک پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه یک هزار و ۷۵۰ هکتار اراضی شهرکرد در مسیر توسعه گرشگری قرار می گیرد، اظهار داشت: با اجرای طرح اکوپارک شاه منظر در شهرکرد، این شهر در مسیر توسعه گردشگری قرار می گیرد.

وی عنوان کرد: شهرستان شهرکرد قابلیت های فراوانی برای توسعه گردشگری دارد که این ظرفیت ها در حال شناسایی هستند و و این ظرفیت ها در مسیر توسعه گردشگری قرار می گیرند.

وی تاکید کرد: هم اکنون یکی از طرح های بسیار خوب برای توسعه گردشگری شهرکرد، طرح اکوپارک شاه منظر است که در شهرکرد اجرا می شود و اجرای این طرح نقاط قوت بسیار زیادی دارد و موجب توسعه گردشگری این شهر می شود.

فرماندار شهرکرد ادامه داد: اجرای طرح اکوپارک شاه منظر نقش مهمی در جذب مسافر و گردشگر به شهرکرد دارد و ورود مسافر و گردشگر موجب رونق بازار و مراکز اقامتی این شهر می شود.

حمید ملک پور بیان کرد: اجرای طرح اکوپارک شاه منظر موجب توسعه فضای سبز شهرکرد نیز می شود که به صورت مستقیم نقش تاثیر گذاری دربهبود هوای شهرکرد دارد.

فرماندار شهرکرد گفت: فروش اوراق سرمایه گذاری این طرح در دو بانک در استان انجام شده است که به زودی با اخذ مجوزات لازم، احداث این طرح آغاز می شود.

کد مطلب 2915333

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها