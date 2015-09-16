به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی صبح امروز (چهارشنبه) در دیدار هزاران نفر از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سپاه را نعمت بزرگ الهی و پاسدار آگاه و بینای انقلاب اسلامی در مسائل داخلی و خارجی خواندند و با تبیین الزامات و ابعاد پاسداری از انقلاب اسلامی افزودند: دشمن به امید واهی پایان یافتن انقلاب، در فکر نفوذ بخصوص نفوذ سیاسی – فرهنگی است که شناخت توطئه های دشمن، تقویت و استحکام روحیه انقلابی و حرکت مستمر به سمت تحقق آرمانها این هدف را ناکام خواهد گذاشت.

حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار در تشریح جایگاه سپاهیان پاسدار و وظایف خطیر آنان در موقعیت کنونی و آینده کشور، به تبیین چهار کلمه «سپاه، «پاسداران»، «انقلاب» و «اسلامی» و ابعاد و خصوصیات و الزامات آن پرداختند.

ایشان کلمه «سپاه» را به معنای داشتن سازمان و تشکیلات و نظم و انضباط دانستند و خاطرنشان کردند: برای هیچ سازمان و نهادی همچون سپاه وظیفه سازمانی برای پاسداری از انقلاب اسلامی به عنوان عزیزترین حادثه تاریخی و جاری کشور، تعریف نشده است.

رهبر انقلاب اسلامی، «پیرنشدن و تجدید حیات» از طریق رشد و تعمیق و «تربیت عناصر جدید، کارآمد و فهیم» را از جمله الزامات تشکیلات سپاه برشمردند و گفتند: سپاه علاوه بر تربیت عناصر درونی جدید، با عناصری که در خدمت دستگاههای مختلف قرار می دهد بر آن مجموعه ها و تشکیلات تأثیرگذاری می کند و انسانهای مؤثری را رشد می دهد.

حضرت آیت الله خامنه ای با تأکید بر اینکه یکی دیگر از خصوصیات تشکیلاتی بودن سپاه، بوجود آمدن اقتدار «میدانی، سیاسی و هویتی و عزت بخشی» است، افزودند: از جمله ویژگیهای «سازمانی بودن سپاه»، جوان گرایی و استفاده از تجربه نیروهای قدیمی و کارکشته است که باید این روند حفظ شود و انقطاع نسلی در سپاه بوجود نیاید.

ایشان سپس، کلمه «پاسدار» و «پاسداری از انقلاب» را نماد اراده و حضور و هویت انقلابی دانستند و تأکید کردند: هنگامی که می گوییم پاسداری از انقلاب یعنی اراده انقلابی همچنان مستحکم وجود دارد و انقلاب نیز همچنان با قدرت و قوت زنده و حاضر است زیرا اگر انقلاب زنده نباشد، پاسداری از آن معنایی نخواهد داشت.

رهبر انقلاب اسلامی یکی دیگر از ابعاد مفهوم «پاسداری از انقلاب» را مورد تهدید بودن انقلاب، برشمردند و خاطرنشان کردند: اگر تهدیدی وجود نداشت، پاسداری از انقلاب لزومی نداشت، پس با توجه به وجود تهدیدات، باید آنها را شناخت.

حضرت آیت الله خامنه ای با تأکید براینکه یکی از وظایف اصلی سپاه، رصد دائمِ مسائل داخلی، منطقه ای و بین المللی بمنظور شناخت تهدیدها است، گفتند: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک سازمان سر به زیر و سرگرم کارهای اداری خود نیست بلکه یک ناظرِ آگاه و بینا و متوجه مسائل داخلی و خارجی است.

ایشان اهمیت مجموعه اطلاعات سپاه را در این بخش یادآور شدند و افزودند: مجموعه اطلاعات سپاه باید بطور دائم مسائل را رصد و تهدیدها را شناسایی کند.

رهبر انقلاب اسلامی یکی دیگر از ابعاد کلمه «پاسداری از انقلاب» را «هوشیاری و بیداری دائم» دانستند و تأکید کردند: ما هیچگاه شروع کننده جنگ نبوده و نخواهیم بود اما چون انقلاب اسلامی همواره در معرض تهدید معارضین و مزاحمین است، هوشیاری و بیداری همیشگی سپاه و آمادگی های متناسب با تهدیدها کاملاً ضروری است.

حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به بُعد دیگر «پاسداری از انقلاب» یعنی «پاسداشت و گرامیداشت انقلاب» گفتند: لازمه گرامیداشت و قدرشناسی انقلاب اسلامی، معرفت آگاهانه، روشن و جامع نسبت به انقلاب است که باید چنین معرفتی در همه بخش ها و سلسله مراتب سپاه وجود داشته باشد.

ایشان با اشاره به اینکه یکی از راههای نفوذ دشمن، ایجاد خلل در باورها است، افزودند: راه مقابله با چنین نفوذی، مجهز شدن سپاهیان به منطق مستحکم انقلاب از طریق افزایش قدرت اقناعی، منطقی و بیانی در مورد انقلاب اسلامی است.

حضرت آیت الله خامنه ای شناخت دشمن را یکی دیگر از ابعاد «پاسداری از انقلاب» برشمردند و گفتند: منظور از دشمن، استکبار جهانی، و مظهر کامل آن امریکا است که رژیم های مرتجع و انسانهای ضعیف النفس، عوامل آن هستند.

ایشان افزودند: لازمه پاسداری از انقلاب، شناخت نقاط ضعف معرفتی و عملی دشمن و توجیه افرادی است که هنوز شناخت صحیح از دشمن ندارند.

رهبر انقلاب اسلامی سپس به برخی نقاط ضعف و تناقض های مبانی دشمن اشاره کردند و گفتند: دشمنان انقلاب اسلامی کسانی هستند که از سالها قبل با شعار «برقراری امنیت»، «مبارزه با تروریسم»، «برقراری دموکراسی» و «ایجاد صلح» به منطقه آمدند اما اکنون دستاورد حضور آنان، ناامنی و ظهور تروریسم وحشی و خشن و شعله ور شدن آتش جنگ در منطقه است.

حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: شعار «برقراری دموکراسی» در منطقه که از طرف امریکاییها سر داده می شود، اکنون به یکی از مشکلات اصلی و پاشنه آشیل آنها تبدیل شده است زیرا امروز مرتجع ترین، و دیکتاتورترین رژیم های منطقه، با کمک و حمایت های امریکا، به جنایات خود ادامه می دهند.

رهبر انقلاب اسلامی که سخنانشان را در تبیین ۴ کلمه شکل دهنده تعبیر «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» متمرکز کرده بودند، پس از بررسی معنا و مفهوم کلمات سپاه و پاسدار، به تشریح معنای حقیقی انقلاب پرداختند.

ایشان انقلاب را حقیقتی، ماندگار و دائم و «صیرورت و تحولی عمیق و پایان ناپذیر» خواندند و افزودند: برخلاف تصورات و القائات اتاق فکرهای بیگانه که در داخل هم عده ای آنها را تکرار می کنند، انقلاب تمام شدنی نیست و تبدیل آن به «جمهوری اسلامی» به معنایی که آنها فکر می کنند امکان پذیر نخواهد بود.

حضرت آیت الله خامنه ای، ترسیم آرمانهای اساسی را اولین گام یک انقلاب برشمردند و خاطرنشان کردند: این اصول و آرمانها برخلاف وسائل و روشها تغییر ناپذیرند.

رهبر انقلاب با استفاده از تعبیری قرآنی، آرمان را همان حیات طیبه معنا کردند و افزودند: حیات طیبه، شامل همه مواردی می شود که یک ملت برای دستیابی به سعادت به آنها نیاز دارد.

ایشان، عزت ملی، استقلال به معنای آزادی ملی از ظلم و ستم و تسلط زورگویان جهانی، پیشرانی همراه با معنویت در علم و تمدن جهانی، عدالت، رفاه، خلقیات اسلامی و سبک زندگی اسلامی را از جمله خصوصیات حیات طیبه خواندند و افزودند: حرکت به سمت این جامعه آرمانی، حرکتی مستمر و در واقع صیرورت و تحول دائم به سمت پروردگار است.

ایشان ایمان به الله و کفر به طاغوت را یکی دیگر از ویژگی های حیات طیبه برشمردند و افزودند: غرب در تبلیغاتی که در داخل هم به نوعی تکرار می شود برای تضعیف تدریجی تنفر ملت از استکبار می گوید لازم نیست هرکسی به خدا ایمان دارد به طاغوت کافر باشد اما ایمان به پروردگار و کفر به طاغوت یک ویژگی به هم پیوسته حیات طیبه است.

رهبر انقلاب ایدئولوژی زدایی از دیپلماسی و سیاست داخلی را از دیگر محورهای تبلیغات کنونی غرب خواندند و خاطرنشان کردند: می خواهند ما اصول خود را در سیاست خارجی دخالت ندهیم اما فکر و عقیده و ایدئولوژی در همه زمینه ها «راهنمایی تعیین کننده به شمار می رود».

حضرت آیت الله خامنه ای در ادامه به تبیین تناقض ذاتی دو گزاره ای پرداختند که اخیراً در تبلیغات بیگانگان تکرار می شود.

ایشان گفتند دشمنان از یک طرف می گویند جمهوری اسلامی در منطقه دارای قدرت و نفوذ و تأثیرگذاری است و از طرف دیگر می گویند روحیه و تفکر انقلابی را کنار بگذارید تا جذب جامعه جهانی شوید.

رهبر انقلاب افزودند: این دو گزاره با هم متناقضند زیرا قدرت و نفوذ ما به علت روحیه و عملکرد انقلابی است و طبعاً اگر آن را کنار بگذاریم ضعیف می شویم.

ایشان افزودند: هدف اصلی دشمنان این است که ملت ایران تفکر انقلابی را کنار بگذارد تا قدرت خود را از دست بدهد و در نقشه های چند کشور زورگو که خود را جامعه جهانی می نامند هضم و محو شود.

حضرت آیت الله خامنه ای پس از بررسی ابعاد مختلف مفهوم انقلاب، به تبیین ویژگی های چهارمین کلمه تشکیل دهنده «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» یعنی اسلام پرداختند.

ایشان تأکید کردند: اسلام، پایه و مایه انقلاب است اما عده‌ای از اسم اسلام هم می‌ترسند و بجای انقلاب اسلامی می‌گویند «انقلاب ۵۷».

رهبر انقلاب، اسلام ناب را «همه محتوای انقلاب» خواندند و با انتقاد شدید از تفکرات عوامانه، انحرافی و ابلهانه تکفیریها افزودند: اسلامِ متکی بر عقل و نقل، و مستند به قرآن و معارف پیامبر و اهل‌بیت علیهم‌السلام، مبنای انقلاب ماست که در همه محافل بروز جهان، با منطقی قوی، قابل ارائه و دفاع است.

حضرت آیت الله خامنه‌ای با اشاره به نفوذ انقلاب اسلامی در افکار و دلهای ملتهای مسلمان تأکید کردند: «اسلامِ منحصر در عمل شخصی»، «اسلامِ سکولار»، «اسلامِ بدون جهاد و شهادت» و بدون نهی از منکر، مورد قبول ملت ایران نیست و «اسلامِ انقلاب» را می‌توان در آیات قرآن و وصیتنامه امام(ره) و سخنان و مکتوبات ایشان جستجو کرد.

رهبر انقلاب در جمع‌بندی این بخش از سخنانشان خطاب به سپاهیان پاسدار تأکید کردند: شما سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با چنین معنا و مفهوم وسیع و عمیق هستید و باید با کمال هوشیاری، و با تمام توان به پاسداری خود ادامه دهید.

ایشان با انتقاد از حرفها و نوشته‌هایی که دانسته یا ندانسته تضعیف سپاه را دنبال می‌کند، افزودند: سپاه پاسداران، نعمت بزرگ الهی است و همه باید قدردان این نعمت باشند.

حضرت آیت الله خامنه‌ای، قدرشناسی از سپاه را در درجه اول متوجه خود این نهاد دانستند و افزودند: با استحکام روزافزون بافت معنوی و فکری و عملی خود، پرهیز شدید از بهانه دادن به دست دیگران، دوری مطلق از مسائلی که به کرامت سپاه لطمه می‌زند، و حرکت در خط مستقیم انقلاب در زمینه‌های اقتصادی، مالی و سیاسی، شأن و شخصیت سپاه پاسداران را قدردانی و مراقبت کنید.

رهبر انقلاب همچنین با تأکید بر ضرورت توجه کامل سپاه پاسداران به همه تهدیدها افزودند: تلاش دشمن برای نفوذ، از جمله تهدیدات بزرگ است.

ایشان افزودند: نفوذ اقتصادی و امنیتی البته خطرناک است و پیامدهای سنگینی دارد اما نفوذ سیاسی و فرهنگی دشمن، خطر بسیار بالاتری است که همه باید مراقب آن باشند.

حضرت آیت الله خامنه‌ای، سرمایه‌گذاری سنگین دشمنان برای نفوذ فرهنگی و تغییر تدریجی باورهای مردم را یادآور شدند و افزودند: در زمینه سیاسی نیز بیگانگان بدنبال نفوذ در مراکز تصمیم‌گیری و اگر نشد، نفوذ در مراکز تصمیم‌سازی هستند که در صورت تحقق این توطئه، جهت‌گیریها، تصمیمات و حرکت عمومی کشور، بر اساس خواست و اراده بیگانگان، تنظیم و اجرایی خواهد شد.

رهبر انقلاب در پایان سخنانشان با تأکید بر ضرورت بیداری عمومی در مقابل ترفندهای دشمنان افزودند» آنها منتظرند که ملت و نظام خوابشان ببرد که اهدافشان را محقق کنند اما ملت و مسئولان نمی‌گذارند امید شیطانی بیگانگان درباره به خواب رفتن ملت، در دل دشمن پا بگیرد.

حضرت آیت الله خامنه‌ای تأکید کردند: باید پایه‌های تفکر و روحیه انقلابی را چنان در کشور مستحکم کنیم که هیچ چیز در ادامه این مسیر درخشان خللی ایجاد نکند که این وظیفه اساسی همه نخبگان است.

رهبر انقلاب اسلامی همچنین با اشاره به اهمیت و جایگاه ماه ذی‌حجه، همه مردم را به بهره‌گیری معنوی از ساعات و روزهای مهم این ماه شریف بخصوص روز بزرگ عرفه توصیه کردند: باید روز عرفه را قدر دانست و دعاهای پرمضمون این روز را با تأمل و تفکر خواند و توشه ای برای مسیر دشوار و طولانی زندگی و بدست آوردن نیرو و نشاط لازم در این مسیر، برگرفت.