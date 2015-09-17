محمد قزی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: توانبخشی مجموعه ای است كه اقدامات هدفمند را در جهت قادرسازی شخص معلول به منظور دستیابی به سطح توانایی و عملكرد جسمی، ذهنی، اجتماعی و حفظ این توانایی ها انجام می دهد.

وی اظهار داشت: براین اساس فعالیت عمده مجموعه توانبخشی تغییر زندگی معلولین برای استقلال بیشتر است.

قزی با اشاره به اهداف معاونت توانبخشی سازمان بهزیستی افزود: توانمندی جسمی، فرهنگی و اجتماعی معلولین، ارائه خدمات توانبخشی، ارائه خدمات توانبخشی حرفه ای، اجتماعی، آموزشی و ارائه خدمات توانبخشی مبتنی بر جامعه (CBR) است.

معاون توانبخشی اداره كل بهزیستی خراسان شمالی، یكی از خدمات این معاونت به معلولین را اجرای طرح مراقبت و توانبخشی در منزل توسط مراقبین آموزش دیده عنوان كرد و گفت: خراسان شمالی به عنوان یكی از استانهای پایلوت جهت اجرای طرح مراقبین انتخاب شده و هدف كلی اجرای طرح، تغییر رویكرد مراقبتی از نگهداری شبانه روزی در مراكز به ارائه خدمات مراقبتی توانبخشی در منزل است.

وی افزود: سهمیه استان ۲۸۰ توانخواه است كه به ازای هر چهار نفر توانخواه، به یك نفر مراقبت نیاز است.

قزی تصریح كرد: مراقبین به مدت یك ماه دوره‌های آموزشی لازم در خصوص توانبخشی و مراقبتی را گذرانده‌اند و همه ماهه مبلغ یك میلیون و 200 هزار ریال به ازای هر توانخواه دستمزد دریافت می كنند.

معاون توانبخشی اداره كل بهزیستی خراسان شمالی گفت: ای طرح توسط پنج مركز اندیشه نو، پرتو و سامان در شهرستان بجنورد، آسمان در شهرستان شیروان و امید در شهرستان اسفراین اجرا می شود.