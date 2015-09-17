به گزارش خبرنگار مهر، محمدرحیم نوروزیان، صبح پنج شنبه در جمع مدیران آموزش و پرورش و سوادآموزی خراسان شمالی، با اشاره به اینکه یکی از اولویت های دولت تدبیر و امید در استان پرداختن به آموزش و پرورش است، افزود: از ابتدای آغاز به کار فعالیت دولت یازدهم، تلاش زیادی برای رفع مشکلات آموزش و پرورش در خراسان شمالی صورت گرفته اما هنوز به نقطه مطلوب نرسیده ایم.

وی اضافه کرد: با وجود اقدامات فراوان صورت گرفته هنوز مشکلات زیادی در بخش آموزش و پرورش استان باقی است چرا که خراسان شمالی در این زمینه عقب ماندگی های تاریخی دارد.

نوروزیان با اشاره به اینکه بخش اعظمی از عقب ماندگی های تاریخی این منطقه با استان شدن خراسان شمالی رفع شد اما هنوز مشکلات زیادی باقی مانده است، تصریح کرد: علی رغم عقب ماندگی های تاریخی، خوشبختانه خراسان شمالی در زمینه نیروی انسانی جزو مؤفق ترین استان ها بوده و نتایج علمی و مسابقات مختلف نیز مؤید این موضوع است.

وی با تأکید بر بهره گیری از این ظرفیت، افزود: باید با تکیه بر نیروی انسانی توانمند خراسان شمالی، فاصله به وجود آمده بین این استان و سایر استان ها به سرعت طی شده و دیگر شاخص های توسعه ای خراسان شمالی نیز ارتقا یابد.

نوروزیان با اشاره به اینکه در بخش سوادآموزی نیز در خراسان شمالی اقدامات مؤثری صورت گرفته است، اضافه کرد: فعال شدن جلسات شورای پشتیبانی استان با حضور حداکثری اعضا یکی از این اقدامات بوده و از طرف دیگر نیز همکاری مناسبی بین رسانه ها، نهاد روحانیت، علما و مسئولان استانی برای انسداد بی سوادی در خراسان شمالی صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه ارتقای شاخص باسوادی در استان نشانگر اقدامات مؤثر در استان در این رابطه است، اظهار امیدواری کرد که برنامه ها و طرح های در دست اقدام در این راستا منجر به افزایش انگیزه و تحرک در خراسان شمالی به منظور ریشه کنی بی سوادی شود.

نوروزیان تصریح کرد: برای ریشه کنی بی سوادی در جامعه انجام اقدامات سلبی و محدود سازی در کنار فعالیت های تشویقی و ایجابی ضروری است چرا که در دنیای امروز می توان ممانعت از تحصیل افراد را نوعی جرم تلقی کرده و با مجرم برخورد قانونی داشت.