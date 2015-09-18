به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع و تدفین پیکر سید هدایت‌الله جهان‌آرا پدر شهیدان جهان‌آرا دقایقی پیش از مقابل خانه شهید و موزه شهدا در بهشت زهرا(س) برگزار شد.

پیکر این پدر شهید بعد از خواندن نماز توسط جمعی از بسیجیان، رزمندگان و راویان دفاع مقدس، تشییع و در کنار مزار همسرش در بهشت زهرا(س) به خاک سپرده شد.

در این مراسم چهره هایی از گروههایی مختلف سیاسی کشور حضور داشتند و حجت الاسلام سید محمود علوی وزیر اطلاعات نیز حضور پیدا کرده و به سخنرانی پرداخت.

از جمله موارد مورد توجه در مراسم خاکسپاری این پدر شهید، تالم شدید بانوان حاضر در مراسم به هنگام خاکسپاری بود که موجب شد مراسم خاکسپاری برای لحظاتی به تعویق بیفتد.

طبق وصیت پدر شهیدان جهان آرا مراسم خاکسپاری وی با قرائت زیارت عاشورا همراه شد.

از جمله موارد دیگر این مراسم حضور فرزندان شهدا از جمله سورنا ستاری فرزند شهید منصور ستاری معاون علمی رئیس جمهور، داوود کریمی فرزند حاج عباس کریمی فرمانده لشگر ۲۷ محمدرسول الله(ص) و... در این مراسم بود.

مزار سید هدایت الله جهان آرا در کنار همسرش مادر شهیدان جهان آرا و دیگر پدران و مادران شهدا از جمله حاج ذبیح الله بخشی و پدر شهیدان افراسیابی قرار دارد.