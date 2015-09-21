سرانجام پرونده قاچاق سوخت با تور گردشگری/ آژانس متخلف تعلیق شد

خبرگزاری مهر- گروه فرهنگ: یک ماه پیش خبرگزاری مهر از سفر گردشگران ایرانی به ارمنستان خبر داد که سفرشان با اتفاقات ناخوشایندی همراه شده بود. دفتر خدمات مسافرتی مجری این تور، گردشگران ایرانی را با اتوبوسی به ارمنستان فرستاد که بنا به گفته مسافران، حدود ۹۰۰ لیتر سوخت گازوئیل در زیر آن جاسازی شده بود!

این آژانس مسافرتی دارای شماره ثبت و مجوز رسمی از سازمان میراث فرهنگی بوده و هر هفته پنجشنبه‌ها تور زمینی و هوایی به ارمنستان را برگزار می کرد تا اینکه یکی از شهروندان تهرانی شرکت کننده در این تور که بابت سفر با اتوبوس VIP از روز ۱۸ تا ۲۳ مردادماه حدود ۷۶۵ هزار تومان هزینه واریز کرده بود، به همراه مسافران دیگر این تور زمینی به خبرنگار مهر اعلام کردند: «در طول سفر، بوی مشمئزکننده گازوئیل همه مسافران را اذیت می‌کرد. راننده اتوبوس و کسی که خود را به عنوان راهنما معرفی کرده بود می‌گفتند حتما فیلترها کثیف شده است. بوی بد گازوئیل و حرکت کند اتوبوس به دلیل سنگینی بیش از حد آن سوالات بی جواب ما در طول سفر بود. تا اینکه سر مرز حدود ۵ ساعت معطل شدیم برای اینکه اجازه ورود به ایروان را به اتوبوس بدهند. هر چند دقیقه یک بار، اتوبوس متوقف می‌شد و از مخزن‌های گازوئیل جاسازی شده در زیر اتوبوس شلنگی گازوئیل را بیرون می‌داد و راننده و همراهش که به‌عنوان راهنمای تور با ما آمده بود، گازوئیل را به افراد مختلف می‌فروختند. آنجا بود که متوجه شدیم مقدار زیادی گازوئیل زیر اتوبوس جاسازی شده و آنها در قالب تور گردشگری، قاچاق گازوئیل انجام می دهند.»

بازتاب این خبر و شکایت گردشگران تور مسافرتی ارمنستان موجب شد تا اداره کل نظارت بر دفاتر خدمات مسافرتی به بررسی این پرونده بپردازد و از هر یک از مسئولان در اجرای این تور پاسخ بخواهد. دراین میان خبرنگار مهر که به انتشار این گزارش پرداخته بود، توسط فرد ناشناسی تهدید شد که در صورت کذب بودن این مطلب، برای خبرنگار دردسر ایجاد خواهد کرد.

پس از آن در یکی از جلسات مربوط به بررسی این پرونده که با حضور مسئولان آژانس(ت. س.ک) و مسافران تور ارمنستان برگزار شده بود، فردی را به عنوان راهنمای تور معرفی کردند که مسافران این تور، وی را در طول سفر ندیده بودند!

از سوی دیگر وقتی موضوع تهدید خبرنگار در این جلسه مطرح شد، یکی از مسئولان آژانس گفتگوی خبرنگار و فرد ناشناس را تشریح کرد که موجب تعجب حاضران شد!

این جلسات ادامه داشت تا اینکه پرونده این سفر به اداره کل میراث فرهنگی استان تهران ارجاع شد و در آن جلسه نیز اعلام کردند که چند روز دیگر رای صادره را اعلام می کنند.

ولی تیموری، مدیرکل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری در این باره به خبرنگار مهر گفت: این رای روز ۲۶ شهریور صادر اما در روز ۲۸ شهریور ماه ابلاغ شده است بنابراین از تاریخ ابلاغ به مدت یک ماه فعالیت های این آژانس به حالت تعلیق در می‌آید تا آژانس مربوطه مستندات خود را تکمیل کرده و پس از این مدت، رای قطعی درباره آژانس صادر شود.

وی افزود: در حال حاضر یکی از مواردی که موجب صدور این رای شد، نداشتن راهنمای دارای مجوز است که موجب بروز مشکلات دیگری برای مسافران شده بود.

مسافران این تور گردشگری که از قاچاق سوخت و عدم امنیت جانی در طول سفر به ارمنستان اظهار شکایت کرده بود، اعتراض خود را به روابط عمومی ستاد مبارزه با قاچاق سوخت و کالا اعلام کرده‌اند تا این موضوع از سوی ستاد مورد بررسی قرار گیرد.

مدیران این آژانس در جریان برگزاری جلسات به مسافران گفته بودند که درباره قاچاق سوخت از راننده اتوبوس مسافرتی شکایت کرده‌ایم. مسافران همچنان از موضوع اخذ ۱۴ هزار تومان پول اضافه بابت ویزا در طول سفر و تاخیر در خروج از مرز شکایت دارند.