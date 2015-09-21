به گزارش خبرگزاری مهر، عوامل تولید مینی سریال «دندون طلا» به منظور ترغیب مخاطبان جهت خرید نسخه اصلی تولیدات شبکه نمایش خانگی و رعایت حق کپی رایت، سلسله مسابقه هایی را ترتیب داده اند که می تواند در فرهنگسازی استفاده از محصولات این شبکه تاثیر داشته باشد.

قسمت ششم «دندون طلا» از روز اول مهر ماه در فروشگاه های سراسر کشور و آپارات فیلیمو توزیع می شود.

در خلاصه داستان قسمت ششم آمده است: اجرای نمایش های کاکا و گروهش به همراه بلبل در قهوه خانه با استقبال روبرو نمی شود اما قنبر دیزل برای کسب در آمد به فکر استفاده از صدای بلبل است. از طرفی عنایت با قنبر درگیر می شود و این موضوع عنایت را راهی بیمارستان می کند.

بازیگران «دندون طلا» عبارتند از مهدی فخیم زاده، حامد بهداد، حمیدرضا آذرنگ، ستاره اسکندری، سیامک صفری، باران کوثری، سیروس گرجستانی، بهناز جعفری، فرزین صابونی، نادر سلیمانی، کاظم هژیرآزاد، طوفان مهردادیان، انوش معظمی، رسول نجفیان و محسن قاضی مرادی.

از عوامل تولید «دندون طلا» می توان به نویسنده و كارگردان: داوود میرباقری، مدیر تصویربرداری: سهیل نوروزی، طراح صحنه و لباس: مجید علی اسلام، طراح گریم: کامران خلج، ترانه و تصنیف: هنگامه مفید، تدوین: بهزاد مصلح، صدابردار: رشید دانشمند، صداگذار: آرش قاسمی، موسیقی: فردین خلعتبری، دستیار کارگردان: حامد میرباقری، دستیار تولید: فواد بوربور، برنامه ریز: فرزاد رحمانی، مشاور رسانه ای: بیتا موسوی، عكاس: مانی لطفی زاده، مشاور اقتصادی: برهان دارابی، دستیار تهیه: ایمان میرباقری، مدیر تداركات: حامد پرهیز، مدیر تولید: مهدی بدرلو، مجری طرح: مجید مطلبی و تهیه کننده: مهران برومند اشاره کرد.