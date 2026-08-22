جذب ۴۰ میلیارد تومان سرمایه برای تجهیز دانشکده علوم پزشکی سراوان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدنور دهانی صبح شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه از آغاز پذیرش دانشجو در رشتههای پرستاری و فوریتهای پزشکی پیشبیمارستانی در دانشکده علوم پزشکی سراوان از مهرماه امسال خبر داد و گفت: توسعه آموزش علوم پزشکی و تربیت نیروی متخصص بومی، یکی از نیازهای اساسی حوزه سلامت منطقه است.
نماینده مردم شهرستانهای سراوان، سیب و سوران، مهرستان و گلشن در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: آغاز پذیرش دانشجو در این دو رشته، گامی مهم در مسیر توسعه آموزش علوم پزشکی در سراوان و پاسخگویی به نیازهای واقعی حوزه انتخابیه است و تلاش شده ظرفیتهای آموزشی دانشکده متناسب با نیازهای حوزه سلامت منطقه توسعه یابد.
وی افزود: پرستاری و فوریتهای پزشکی پیشبیمارستانی از رشتههای اصلی و مورد نیاز حوزه انتخابیه هستند و پیگیری برای توسعه این رشتهها با هدف تربیت نیروی متخصص بومی و فراهم کردن زمینه ماندگاری نیروهای آموزشدیده در منطقه در حال انجام است.
دهانی ادامه داد: در رشته پرستاری، ۷۰ درصد ظرفیت پذیرش به داوطلبان بومی شهرستانهای حوزه انتخابیه و ۳۰ درصد به داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان اختصاص خواهد یافت که میتواند فرصت مناسبی برای تحصیل جوانان منطقه و تقویت نیروی انسانی بومی در مراکز درمانی فراهم کند.
وی با اشاره به پیگیریهای انجامشده برای توسعه زیرساختهای دانشکده علوم پزشکی سراوان گفت: تاکنون ۴۰ میلیارد تومان اعتبار برای توسعه و تجهیز این مجموعه تأمین شده است و این منابع برای تقویت امکانات آموزشی و فراهم کردن زیرساختهای لازم برای توسعه رشتهها و افزایش ظرفیتهای آموزشی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
نماینده مردم شهرستانهای سراوان، سیب و سوران، مهرستان و گلشن در مجلس شورای اسلامی همچنین از پیگیری مجوز راهاندازی رشته مامایی برای سال آینده خبر داد و اظهار کرد: هدف این است که رشتههای آموزشی دانشکده علوم پزشکی سراوان متناسب با نیازهای واقعی منطقه توسعه یابد تا دانشجویان پس از فارغالتحصیلی نیز امکان خدمت در منطقه و تأمین بخشی از نیازهای نیروی انسانی حوزه سلامت را داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: توسعه آموزش علوم پزشکی صرفاً به معنای افزایش تعداد رشتههای دانشگاهی نیست، بلکه باید به تربیت نیروی متخصص بومی و ارتقای کیفیت خدمات درمانی در منطقه منجر شود.
دهانی افزود: آغاز پذیرش دانشجو در رشتههای پرستاری و فوریتهای پزشکی از مهرماه امسال، پیگیری راهاندازی رشته مامایی برای سال آینده و تأمین اعتبارات مورد نیاز برای توسعه زیرساختهای دانشکده، مجموعه اقداماتی است که میتواند جایگاه آموزش علوم پزشکی در سراوان را ارتقا داده و بخشی از نیازهای درمانی شهرستانهای حوزه انتخابیه را پاسخگو باشد.
وی در پایان تأکید کرد: رویکرد ما در توسعه دانشکده علوم پزشکی سراوان، ایجاد یک مسیر پایدار برای تربیت و ماندگاری نیروی متخصص بومی است تا مردم حوزه انتخابیه در آینده از خدمات درمانی باکیفیتتر و دسترسی مناسبتری به نیروهای تخصصی برخوردار شوند.
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