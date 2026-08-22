به گزارش خبرگزاری مهر، سید مجتبی طباطبایی زاده از برگزاری مراسم محوری اجتماع بزرگ مهدوی و جشن آغاز امامت حضرت ولیعصر(عج) به میزبانی موزه زاهدان خبر داد.

دبیر کانون مهدویت اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سیستان و بلوچستان اظهار کرد: این مراسم محوری به مناسبت آغاز امامت امام زمان(عج) به صورت مشترک با بنیاد مهدویت استان و سایر نهادهای فرهنگی همراه برگزار می‌شود و از عموم شهروندان و مردم عزیز جهت حضور خانوادگی در این مراسم شاد و فرهنگی دعوت به عمل می‌آید.

وی در ادامه افزود: برپایی نمایشگاه صنایع‌دستی، نورافشانی، اجرای زنده گروه‌های موسیقی، شعرخوانی و مولودی خوانی، گروه نمایش طنز، برگزاری مسابقات‌فرهنگی و ورزشی متعدد به همراه ده‌ها هدیه ویژه کودکان و حاضران در مراسم، حضور خادمان چایخانه آستان قدس رضوی و همچنین عروسک‌های غول‌پیکر از جمله برنامه هایی می‌باشد که در این مراسم پیش‌بینی شده است.

طباطبایی زاده در پایان با تاکید بر اینکه حضور برای عموم شهروندان آزاد است تاکید کرد: این جشن، شنبه ۳۱ مردادماه ساعت ۱۸:۳۰ در محل موزه منطقه‌ای جنوب‌شرق به آدرس خیابان جهاد_ روبروی کلینیک نبی‌اکرم(ص) برگزار می‌شود و شهروندان گرامی می‌توانند به صورت خانوادگی شرکت کرده و از برنامه‌های درنظرگرفته شده بهره لازم را ببرند و شبی شاد و بیادماندنی را سپری کنند.