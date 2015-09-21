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۳۰ شهریور ۱۳۹۴، ۸:۵۳

قسمت دوم «سیگنال موجود است» به خانه‌ها می‌آید

قسمت دوم «سیگنال موجود است» به خانه‌ها می‌آید

قسمت دوم سریال «سیگنال موجود است» به کارگردانى مهدى مظلومى از ۳۰ شهریور توسط موسسه تصویر دنیای هنر در شبکه نمایش خانگی توزیع می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، قسمت اول سریال «سیگنال موجود است» به تهیه کنندگی مسعود فرخنده ۱۸ شهریور ماه در شبکه نمایش خانگی توزیع شد و امروز ۳۰ شهریور قسمت دوم این مجموع توزیع خواهد شد.

در خلاصه قسمت دوم آمده است: آرش علیرغم اینكه می داند پرهام هیچ استعدادی در خوانندگی ندارد همچنان در تلاش است بعنوان مدیر برنامه به بهانه مطرح كردن صدای پرهام او را تلكه كند.

بازیگران «سیگنال موجود است» عبارتند از سیامک انصاری، جواد رضویان، مهران غفوریان، حامد وکیلی، سحر ولدبیگی، محمود بصیری، لاله صبوری، مرضیه صدرایی، علی ابوالحسنی، امید روحانی، رضا نامی.

از دیگر عوامل مجموعه «سیگنال موجود است» می توان به فیلمنامه نویس: امیر برادران، مدیر فیلمبرداری: محمد کاظمی، تدوین: محمد بیات، صدابردار: سامان شهامت، صداگذار: احسان افشاریان و مدیر تولید: ناصر هادیان فر اشاره کرد.

کد مطلب 2920587
عطیه موذن

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