به گزارش خبرنگار مهر، محمد سعیدی پیش از ظهر دوشنبه و در خلال نخستین کمیته ارتقای کیفیت بهداشتی شیر خام با هدف کاهش مخاطرات بیولوژیکی، شیمیایی، فیزیکی شیر و افزایش تولید شیر خام و کاهش موارد بیماری‌های مشترک قابل انتقال به انسان، بیان داشت: شیر خام سهم قابل توجهی را در تولید فرآورده‌های خام دامی در کشور داراست که به دلیل شرایط ویژه این ماده غذایی همچون فسادپذیری سریع، نظارت بیشتر بر زنجیره تولید، حمل، فرآوری و عرضه آن را طلب می‌کند.

وی افزود: کمیته ارتقای کیفیت شیر با هدف بررسی کیفیت بهداشتی شیر خام در استان و تدوین راهکارهای اجرایی ارتقای کیفیت بهداشتی شیر خام، در مراکز تولید، جمع‌آوری، توزیع، فرآوری و عرضه تشکیل می‌شود.

مدیرکل دامپزشکی استان سمنان همچنین گفت: همچنین تعیین معیارهای بهداشتی شیر خام با توجه به مطالعات انجام‌شده و راهکارهای اجرایی برای جلوگیری از ورود شیرهای بی‌کیفیت و نامطلوب بهداشتی به چرخه مصرف نیز از دیگر اهداف تشکیل این کمیته است.

سعیدی با اشاره به افزایش نظارت توسط کارشناسان بهداشتی، بیان داشت: به‌کارگیری ناظران بهداشتی دامپزشکی برای کنترل سلامت شیر خام و آموزش دامداری‌های سنتی و صنعتی مراکز جمع‌آوری شیر و صنایع لبنی و همچنین تشدید نظارت بهداشتی بر روند تولید شیر مانند شناسنامه‌دار کردن شیر خام در راستای ردیابی و تکمیل و ارتقای سیستم زنجیره سرد برای حمل شیر خام از دامداری‌ها به مراکز جمع‌آوری و کارخانه‌های فرآورده‌های لبنی از دیگر اهداف برگزاری این کمیته است.

وی افزود: تشدید نظارت بهداشتی بر روند تولید شیر با شناسنامه دار کردن شیر خام برای ردیابی و تکمیل و ارتقای فرآیند زنجیره سرد برای حمل شیر خام از دامداری ها به مراکز جمع آوری و کارخانه های فرآورده های لبنی از دیگر اهداف کمیته ارتقای کیفیت بهداشتی شیر خام است.

مدیرکل دامپزشکی استان سمنان با بیان اینکه شیر خام سهم قابل توجهی در تولید فرآورده های خام دامی در کشور دارد، گفت: به دلیل شرایط ویژه این ماده غذایی همچون فسادپذیری سریع، نیازمند نظارت بیشتر بر زنجیره تولید، حمل، فرآوری و عرضه آن است.

سعیدی در خاتمه خاطرنشان کرد: تعین معیارهای بهداشتی شیر خام با توجه به مطالعات انجام شده و راهکارهای اجرایی برای جلوگیری از ورود شیرهای بی کیفیت و نامطلوب بهداشتی به چرخه مصرف، دیگر وظیفه ارتقای کیفیت بهداشتی شیر خام است.