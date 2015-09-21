برگزاری ۲ رزمایش بزرگ ارتش در مهر و آبان

به گزارش خبرنگار مهر، امیر احمدرضا پوردستان در حاشیه مراسم رونمایی از کتب «ارتش در گزار از بحران های انقلاب اسلامی» و جلد ۲۸، ۲۹ و ۳۰ «تقویم تاریخ دفاع مقدس» که صبح امروز در فرهنگسرای امام خمینی(ره) تهران برگزار شد، در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر که چه برنامه‌هایی برای رژه روز ۳۱ شهریور دارید؟ اظهار داشت: ما سعی می کنیم در روز ۳۱ شهریور بخشی از انضباط، توان و قابلیت دفاعی ارتش جمهوری اسلامی ایران را در رژه به نمایش بگذاریم.

وی افزود: فردا قطعا بخشی از دستاوردهای ارتش جمهوری اسلامی ایران در زمین، هوا و دریا به نمایش درخواهد آمد.

فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه نخستین رزمایش نیروی زمینی ارتش چه زمانی برگزار خواهد شد، تصریح کرد: برای امسال ۶ رزمایش پیش‌بینی شده است، البته رزمایش های تخصصی بیشتری برگزار خواهیم کرد.

امیر پوردستان با بیان اینکه نخستین رزمایش نیروی زمینی ارتش اواخر مهر ماه در منطقه غرب کشور برگزار می شود، توضیح داد: رزمایش بعدی ما آبان ماه و در شرق کشور برگزار می شود.

وی اضافه کرد: با توجه به فضای تهدیدات، جنگ های نیابتی و جنگ های ناهمتراز، رزمایش‌هایی را طراحی کرده ایم که به اجرا در خواهد آمد.

فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در پایان از تحویل چند سلاح جدید که در سال گذشته رونمایی شده بود، خبر داد و خاطرنشان کرد: شنبه ۳ مهر ماه با حضور نمایندگان نیروی زمینی ارتش و در سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی این سلاح ها تحویل داده خواهد شد.