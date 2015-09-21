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۳۰ شهریور ۱۳۹۴، ۱۴:۴۵

منصور ملکی از تالار وحدت تشییع می‌شود

منصور ملکی از تالار وحدت تشییع می‌شود

منصور ملکی، روزنامه‌نگار پیشکسوت و همسر پری ملکی، ۳۱ شهریور از مقابل تالار وحدت به سمت قطعه نام‌آوران بهشت زهرا(س) تشییع می‌شود.

توکا ملکی، دختر منصور ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: پیکر پدرم، فردا، ۳۱ شهریور ساعت ۹ صبح از مقابل تالار وحدت به سمت قطعه نام‌آوران بهشت زهرا(س) تشییع می‌شود.

این روزنامه‌نگار پیشکسوت و مدیر پیشین روابط عمومی موزه هنرهای معاصر، ۲۹ شهریور ماه، پس از یک دوره بیماری در بیمارستان قلب تهران درگذشت.

منصور ملکی، متولد ۱۳۲۱ و دبیر ادبیات در مدارس تهران بود. او  در روزنامه‌هایی چون ابرار و آریا به عنوان دبیر گروه فرهنگی فعالیت داشت و نقدهایی را در حوزه فیلم، ادبیات وهنرهای تجسمی‌، نوشته و منتشر می‌کرد.

مجموعه شعر «دو کبوتر کنار پنجره ما» در سال ۸۳ و «تا با توام همیشه باتوام» عنوان گزیده‌ای از نثرهای شاعرانه کهن فارسی در سال ۹۲ از جمله آثار مکتوب منصور ملکی است.

کد مطلب 2921113

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