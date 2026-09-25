خبرگزاری مهر - گروه استان ها: در جنوب‌شرقی استان ایلام، جایی که کوه‌های سرسخت و راه‌های ناهموار مرز میان آبادی و فراموشی کشیده‌اند، صدای زنگ مدرسه‌ای نوساز سکوت دشت را شکست؛ زنگی که نویدبخش پایان دوران تحصیل در زیر چادرهای فرسوده و آغاز فصلی تازه از تحقق عدالت آموزشی در دورافتاده‌ترین مناطق عشایری کشور است.

منطقه عشایری و روستایی «زیتون» از توابع شهرستان دهلران، با ۳۰ خانوار و جمعیتی بالغ بر ۱۱۰ نفر، سال‌ها طعم سختی و محرومیت از فضای آموزشی استاندارد را چشیده بود.

منطقه‌ای که دسترسی به آن به دلیل کوهستانی بودن و نبود مسیر ماشین‌رو، یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های مهندسی و اجرایی اداره‌کل نوسازی مدارس استان به شمار می‌رفت، سرانجام با همتی جهادی شاهد قد برافراشتن مدرسه‌ای یک‌کلاسه و مستحکم شد.

روایت عبور از صخره‌ها؛ پیکورهایی که راه سوادآموزی را باز کردند

احداث این فضای آموزشی نه صرفاً یک عملیات عمرانی ساده، بلکه نبردی تمام‌عیار با صخره‌های سخت گذر منطقه بود. به دلیل کوهستانی بودن و مسدود بودن مسیر برای تردد هرگونه خودروی سبک و سنگین، عوامل اجرایی ناچار شدند از روش‌های ترکیبی و طاقت‌فرسا برای انتقال مصالح بهره بگیرند.

فرماندار دهلران با اشاره به مشقت‌های این مسیر به خبرنگار مهر گفت: هیچ خودرویی امکان ورود به این نقطه را نداشت. برای اینکه بتوانیم حتی یک کیسه سیمان یا میلگرد به محل پروژه برسانیم، ابتدا کارگران روزها با پیکور و چکش‌های تخریب صخره‌ها را تراشیدند و مسیر را هموار کردند. پس از آن، تمام بار و مصالح ساختمانی مرحله به مرحله با تراکتور از گردنه‌ها و دره‌ها بالا کشیده شد. کار بسیار سخت و طاقت‌فرسایی بود، اما وقتی به چشمان چشم‌انتظار کودکان عشایر نگاه می‌کردیم، خستگی معنایی نداشت.

مراد یگانه عنوان کرد:پیش از این، دانش‌آموزان منطقه زیتون ناگزیر بودند در سرمای زمستان و گرمای طاقت‌فرسای تابستان‌های جنوب استان، زیر سقف لرزان چادرها و در شرایطی نامساعد به تحصیل بپردازند؛ موضوعی که همواره دغدغه خانواده‌ها و معلمان فداکار این دیار بود.

وی تصریح کرد:تدریس زیر چادر، با گرد و غبار، بادهای شدید و تغییرات ناگهانی آب‌وهوا، هم برای معلم و هم برای دانش‌آموز عذاب‌آور بود و تمرکز یادگیری را کاهش می‌داد. امروز که این فضای نوساز، ایمن، عایق و دلنشین در اختیار ما قرار گرفته، احساس می‌کنیم حق این کودکان ادا شده است. این مدرسه انگیزه مضاعفی به ما و بچه‌ها داده تا سال تحصیلی جدید را با بالاترین کیفیت آغاز کنیم.

وی افزود: ما سال‌ها چشم‌انتظار چنین روزی بودیم. احداث این مدرسه تنها ساخت یک بنا نیست، بلکه تزریق امید و تثبیت ماندگاری عشایر در این نقطه مرزی و مولد است. دیدن لبخند بچه‌ها بزرگ‌ترین هدیه‌ای به این منطقه دادند.

دهلران پیشتاز پروژه‌های مدرسه‌سازی در استان است

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح ابعاد نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی استان گفت: سیاست راهبردی ما در دولت، توزیع عادلانه فرصت‌های آموزشی و حذف کامل مدارس ناایمن، کانکس و چادری به‌ویژه در مناطق روستایی، مرزی و عشایری است.

جلال حمره اضافه کرد:در همین راستا، در قالب طرح نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی"، تعداد ۱۲۴ پروژه آموزشی، پرورشی و ورزشی در سطح استان تعریف و برنامه‌ریزی شده است.

وی با اعلام آخرین آمار پیشرفت این طرح بزرگ ملی تصریح کرد: با تلاش جهادی همکاران و پیمانکاران، خوشبختانه تاکنون ۸۰ پروژه از این مجموعه به بهره‌برداری کامل رسیده و تحویل دانش‌آموزان عزیز استان شده است.

مدیرکل نوسازی مدارس استان ایلام ادامه داد: ۴۴ پروژه دیگر نیز در دست اجراست که طبق توافقات صورت‌گرفته با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و اعتبارات تخصیص‌یافته در سال جاری، متعهد شده‌ایم که تمامی این پروژه‌های نیمه‌تمام را تا پایان سال جاری تکمیل، تجهیز و آماده بهره‌برداری کنیم.

مدیرکل نوسازی مدارس ایلام با تأکید بر جایگاه ویژه شهرستان دهلران در این طرح توسعه‌ای افزود: شهرستان دهلران به واسطه وسعت جغرافیایی، گستردگی مناطق عشایری و جمعیت روستایی، بیشترین سهم از تعداد پروژه‌های نهضت عدالت آموزشی را در استان داراست.

وی ادامه داد: افتتاح مدرسه زیتون نمادی از اراده نظام اسلامی برای رساندن امکانات به دورترین و سخت‌گذرترین نقاط است تا هیچ استعدادی به دلیل محرومیت جغرافیایی از قطار پیشرفت باز نماند.

افتتاح مدرسه یک‌کلاسه زیتون دهلران گواهی روشن بر این حقیقت است که مرزهای جغرافیایی و دشواری‌های اقلیمی نمی‌توانند مانع از تحقق شعار عدالت آموزشی شوند.

با پیگیری و تکمیل ۴۴ پروژه باقی‌مانده تا پایان سال جاری، پرونده فضاهای آموزشی غیراستاندارد در بسیاری از مناطق محروم استان ایلام برای همیشه بسته خواهد شد.