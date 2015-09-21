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۳۰ شهریور ۱۳۹۴، ۱۵:۱۲

درخشش رهبر ارکستر ایرانی در مسابقات رومانی

درخشش رهبر ارکستر ایرانی در مسابقات رومانی

آرش گوران رهبر ارکستر فیلارمونیک تهران دیپلم افتخار هیات داوران مسابقات رهبری ارکستر «دریای سیاه» کشور رومانی را دریافت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آرش گوران رهبر اركستر فیلارمونیك تهران دیپلم افتخار مسابقات رهبری اركستر «دریای سیاه» کشور رومانی را از آن خود کرد. وی كاندیداى حضور در كنكور بین المللى رهبرى اركستر «بخارست ژونس موزیكال» كشور رومانى نیز شده است.  

رهبر ارکستر فیلارمونیک تهران در این كنكور با رهبران ارکستری از كشورهاى آمریكا، آلمان، روسیه، فرانسه به رقابت خواهد پرداخت. این كنكور از معتبرترین و مشهورترین مسابقات رهبرى اركستر در جهان به شمار مى آید.

آرش گوران در روزهاى آتى تنها شركت كننده از ایران در مسابقات بین المللى رهبرى اركستر «ژونس موزیكال بخارست Jeunesses musicales Bucharest کشور رومانى خواهد بود .

وی طی چند روز گذشته در مسابقات رهبری اركستر «دریاى سیاه» در كنستانتا نیز شركت كرد که هیات داوران این مسابقات پس از اجراى موفق آرش گوران بین ٣٠ شركت كننده، دیپلم افتخار  این مسابقات را به او اهدا كرد .

کد مطلب 2921120
علیرضا سعیدی

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