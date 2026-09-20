مداحان تجمعات میدانی شهر بوشهر تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر٬ مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر صبح یکشنبه در نشست هم‌اندیشی مبلغان، جمعی از مداحان و پیرغلامان اهل‌بیت(ع) در حسینیه سیدمحمد (ع) بوشهر با اشاره به جایگاه مداحی و مرثیه‌خوانی در فرهنگ دینی و آیینی این استان، بر ضرورت توسعه و تقویت آموزش تخصصی مداحان تأکید کرد.

حجت‌الاسلام قادری در بخش دیگری از سخنان خود خواستار توجه جدی به سرفصل‌های آموزشی و اجرای دقیق ضوابط در آموزشگاه‌های مجاز مداحی استان شد.

در ابتدای برنامه، محمود موجی، عضو شورای عالی ستایشگری استان بوشهر، به تبیین جایگاه مداحی و ذاکری اهل‌بیت(ع) از منظر قرآن کریم پرداخت.

در بخش دیگری از این نشست مصطفی گراشی، رئیس شورای عالی ستایشگری استان بوشهر، با تأکید بر اهمیت جایگاه مداحی و ستایشگری اهل‌بیت(ع)، از مداحان خواست با شناخت صحیح از این جایگاه، در مسیر رشد و تعالی این عرصه در استان گام بردارند.

در پایان، از مداحان و نوحه‌خوانانی که طی ۲۰۰ شب گذشته در تجمعات میدانی شهر بوشهر به اجرای نوحه‌های سنتی و برنامه‌های آیینی پرداخته بودند، با تقدیم تندیس مقاومت تجلیل به عمل آمد.

همچنین از جمعی از مداحان و نوحه‌خوانانی که در ایام محرم و صفر در مساجد، تکایا و حسینیه‌های شهر بوشهر به برگزاری مراسم‌های عزاداری و نوحه‌خوانی پرداخته بودند، تقدیر شد.