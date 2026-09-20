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۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۵۶

مداحان تجمعات میدانی شهر بوشهر تجلیل شدند

مداحان تجمعات میدانی شهر بوشهر تجلیل شدند

بوشهر- مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر با تقدیم تندیس مقاومت از مداحان و نوحه‌خوانانی نوحه‌های سنتی و برنامه‌های آیینی تجلیل به عمل آورد.

به گزارش خبرنگار مهر٬ مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر صبح یکشنبه در نشست هم‌اندیشی مبلغان، جمعی از مداحان و پیرغلامان اهل‌بیت(ع) در حسینیه سیدمحمد (ع) بوشهر با اشاره به جایگاه مداحی و مرثیه‌خوانی در فرهنگ دینی و آیینی این استان، بر ضرورت توسعه و تقویت آموزش تخصصی مداحان تأکید کرد.

حجت‌الاسلام قادری در بخش دیگری از سخنان خود خواستار توجه جدی به سرفصل‌های آموزشی و اجرای دقیق ضوابط در آموزشگاه‌های مجاز مداحی استان شد.

در ابتدای برنامه، محمود موجی، عضو شورای عالی ستایشگری استان بوشهر، به تبیین جایگاه مداحی و ذاکری اهل‌بیت(ع) از منظر قرآن کریم پرداخت.

مداحان تجمعات میدانی شهر بوشهر تجلیل شدند

در بخش دیگری از این نشست مصطفی گراشی، رئیس شورای عالی ستایشگری استان بوشهر، با تأکید بر اهمیت جایگاه مداحی و ستایشگری اهل‌بیت(ع)، از مداحان خواست با شناخت صحیح از این جایگاه، در مسیر رشد و تعالی این عرصه در استان گام بردارند.

در پایان، از مداحان و نوحه‌خوانانی که طی ۲۰۰ شب گذشته در تجمعات میدانی شهر بوشهر به اجرای نوحه‌های سنتی و برنامه‌های آیینی پرداخته بودند، با تقدیم تندیس مقاومت تجلیل به عمل آمد.

همچنین از جمعی از مداحان و نوحه‌خوانانی که در ایام محرم و صفر در مساجد، تکایا و حسینیه‌های شهر بوشهر به برگزاری مراسم‌های عزاداری و نوحه‌خوانی پرداخته بودند، تقدیر شد.

کد مطلب 6952519

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