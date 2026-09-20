به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه «آقای فرهنگ دوست» در هفته دفاع مقدس میزبان هنرمندانی می‌شود که با تولید اثر در حوزه دفاع مقدس مورد تحسین رهبر شهید انقلاب اسلامی قرار گرفتند.

محمد گلریز خواننده برگزیده ۸ سال دفاع مقدس، مسعود ده نمکی کارگردان سه گانه «اخراجی‌ها»، محمدحسین حیدری عکاس دفاع مقدس و جمعی از نویسندگان دفاع مقدس که کتاب‌هایشان تقریظ رهبر شهید انقلاب اسلامی را به ارمغان آورد از جمله مهمانان این برنامه هستند.

«آقای فرهنگ‌دوست» با تهیه کنندگی و اجرای سحر قناعتی هر روز ساعت ۱۸ روی آنتن شبکه خبر می‌رود.