«ماجراهای نوید» و روایت تلویزیونی پویش «همکلاسی» در شبکه نهال

به گزارش خبرگزاری مهر، «ماجراهای نوید؛ پویش همکلاسی» در قالب هفت قسمت ۲۵ دقیقهای تولید شده و با فضایی رئال و ماجراجویانه و با حضور بازیگران و شخصیتهای عروسکی، داستانی را برای مخاطبان کودک و نوجوان روایت میکند.
داستان این مجموعه در جریان یک عملیات تعقیب و جستوجو پیش میرود و «ماجراهای نوید» با محوریت پویش «همکلاسی»، موضوع بازگشت دانشآموزان به مدرسه را دنبال میکند.
این مجموعه به کارگردانی احسان مهدی و تهیهکنندگی محمدرضا فرزادمهر تولید شده و فاطمه امینی و احسان مهدی از بازیگران آن هستند.
«ماجراهای نوید» هر روز ساعت ۱۷ از شبکه نهال پخش میشود و بازپخش آن ساعت ۲۱ است.
همچنین یک نماهنگ ویژه با موضوع بازگشت دانشآموزان به مدرسه و با محوریت پویش ملی «همکلاسی» با صدای نوید و احسان تولید شده است که در ایام بازگشایی مدارس از شبکههای سیما پخش میشود.
پویش ملی «همکلاسی» با هدف ایجاد انگیزه و رغبت بیشتر در دانشآموزان و خانوادهها برای بازگشت به مدرسه و حضور در فضای آموزش، از ۲۸ شهریور تا سوم مهر دنبال میشود.
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