«ماجراهای نوید» و روایت تلویزیونی پویش «همکلاسی» در شبکه نهال

به گزارش خبرگزاری مهر، «ماجراهای نوید؛ پویش همکلاسی» در قالب هفت قسمت ۲۵ دقیقه‌ای تولید شده و با فضایی رئال و ماجراجویانه و با حضور بازیگران و شخصیت‌های عروسکی، داستانی را برای مخاطبان کودک و نوجوان روایت می‌کند.

داستان این مجموعه در جریان یک عملیات تعقیب و جست‌وجو پیش می‌رود و «ماجراهای نوید» با محوریت پویش «همکلاسی»، موضوع بازگشت دانش‌آموزان به مدرسه را دنبال می‌کند.

این مجموعه به کارگردانی احسان مهدی و تهیه‌کنندگی محمدرضا فرزادمهر تولید شده و فاطمه امینی و احسان مهدی از بازیگران آن هستند.

«ماجراهای نوید» هر روز ساعت ۱۷ از شبکه نهال پخش می‌شود و بازپخش آن ساعت ۲۱ است.

همچنین یک نماهنگ ویژه با موضوع بازگشت دانش‌آموزان به مدرسه و با محوریت پویش ملی «همکلاسی» با صدای نوید و احسان تولید شده است که در ایام بازگشایی مدارس از شبکه‌های سیما پخش می‌شود.

پویش ملی «همکلاسی» با هدف ایجاد انگیزه و رغبت بیشتر در دانش‌آموزان و خانواده‌ها برای بازگشت به مدرسه و حضور در فضای آموزش، از ۲۸ شهریور تا سوم مهر دنبال می‌شود.