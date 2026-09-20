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۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۵۴

«ماجراهای نوید» و روایت تلویزیونی پویش «همکلاسی» در شبکه نهال

«ماجراهای نوید» و روایت تلویزیونی پویش «همکلاسی» در شبکه نهال

مجموعه نمایشی «ماجراهای نوید؛ پویش همکلاسی» با محوریت بازگشت دانش‌آموزان به مدرسه و تقویت شوق حضور در فضای آموزش، در ایام بازگشایی مدارس از شبکه نهال پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، «ماجراهای نوید؛ پویش همکلاسی» در قالب هفت قسمت ۲۵ دقیقه‌ای تولید شده و با فضایی رئال و ماجراجویانه و با حضور بازیگران و شخصیت‌های عروسکی، داستانی را برای مخاطبان کودک و نوجوان روایت می‌کند.

داستان این مجموعه در جریان یک عملیات تعقیب و جست‌وجو پیش می‌رود و «ماجراهای نوید» با محوریت پویش «همکلاسی»، موضوع بازگشت دانش‌آموزان به مدرسه را دنبال می‌کند.

این مجموعه به کارگردانی احسان مهدی و تهیه‌کنندگی محمدرضا فرزادمهر تولید شده و فاطمه امینی و احسان مهدی از بازیگران آن هستند.

«ماجراهای نوید» هر روز ساعت ۱۷ از شبکه نهال پخش می‌شود و بازپخش آن ساعت ۲۱ است.

همچنین یک نماهنگ ویژه با موضوع بازگشت دانش‌آموزان به مدرسه و با محوریت پویش ملی «همکلاسی» با صدای نوید و احسان تولید شده است که در ایام بازگشایی مدارس از شبکه‌های سیما پخش می‌شود.

پویش ملی «همکلاسی» با هدف ایجاد انگیزه و رغبت بیشتر در دانش‌آموزان و خانواده‌ها برای بازگشت به مدرسه و حضور در فضای آموزش، از ۲۸ شهریور تا سوم مهر دنبال می‌شود.

کد مطلب 6952468

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