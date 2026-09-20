به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد حسنزاده، مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان، اظهار کرد: با پیگیریهای مستمر ادارهکل مدیریت بحران استان و همکاری فرمانداران شهرستانها و بیمه ایران، فرآیند بررسی، ارزیابی و پرداخت خسارت به وسایل نقلیه آسیبدیده در جریان جنگ تحمیلی اخیر در هرمزگان در حال انجام است.
وی افزود: تاکنون خسارت مربوط به ۲۹۴ دستگاه انواع وسایل نقلیه سبک و سنگین پس از طی مراحل بررسی و ارزیابی، به مالکان پرداخت شده که مجموع این پرداختها به بیش از ۸۳۹ میلیارد ریال رسیده است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان با اشاره به استمرار روند رسیدگی به پروندههای خسارت، تصریح کرد: پرونده سایر مالکان وسایل نقلیه آسیبدیده نیز در حال بررسی و طی مراحل قانونی است و پیگیریها برای تعیین تکلیف و پرداخت خسارتهای واجد شرایط ادامه دارد.
حسنزاده خاطرنشان کرد: ادارهکل مدیریت بحران استان با همکاری فرمانداران شهرستانها، بیمه ایران و سایر دستگاههای مرتبط، روند رسیدگی به خسارتهای وارده را تا تعیین تکلیف پروندههای باقیمانده دنبال خواهد کرد.
وی تأکید کرد: هدف از این پیگیریها، تسریع در فرآیند بررسی پروندهها و پرداخت خسارت به افراد واجد شرایط و کاهش بخشی از مشکلات و آسیبهای واردشده به شهروندان در جریان حوادث اخیر است.
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