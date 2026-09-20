به گزارش خبرنگار مهر، سردار هاشم جمالی در نشست خبری تشریح برنامه‌های رزمایش «جان‌فدایان ایران» و هفته دفاع مقدس در شیراز گفت: هفته دفاع مقدس امسال در شرایطی برگزار می‌شود که همچنان درگیر جنگ با دشمن آمریکایی هستیم و باید از ظرفیت دفاع مقدس برای توسعه و اشاعه فرهنگ ایثار و مقاومت استفاده کنیم.

وی با اشاره به حضور و ایستادگی مردم در جریان جنگ اخیر افزود: ملت ایران بیش از ۲۰۵ شب در عرصه‌های مختلف حضور داشته‌اند و بار دیگر نشان داده‌اند که مردم در طول تاریخ انقلاب اسلامی همواره نقشی کلیدی داشته و یار امام و رهبر شهید انقلاب بوده‌اند.

جانشین فرمانده سپاه فجر فارس ادامه داد: خون رهبر شهید انقلاب زمینه‌ساز تجدید میثاق مردم با انقلاب اسلامی و عاملی برای تقویت روحیه مقاومت و پیروزی رزمندگان اسلام شد.

اجرای ۶ هزار و ۲۰۰ برنامه در فارس طی هفته دفاع مقدس

سردار جمالی با اشاره به برنامه‌های هفته دفاع مقدس در فارس گفت: اصلی‌ترین برنامه محوری این هفته، گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب است و برنامه‌های مختلفی با شعار محوری «لبیک یا خامنه‌ای» در استان برگزار خواهد شد.

وی افزود: در هفته دفاع مقدس ۶ هزار و ۲۰۰ برنامه در استان فارس اجرا می‌شود که برگزاری ۲۰۰ یادواره شهدا، گرامیداشت یادگاران دفاع مقدس، خاطره‌گویی و تجلیل از رزمندگان دوران دفاع مقدس از جمله این برنامه‌هاست.

جانشین فرمانده سپاه فجر فارس ادامه داد: سه عنوان کتاب نیز در قالب پویش‌های کتابخوانی در استان فارس اجرا خواهد شد و در چهار شهرستان استان نیز عملیات شبیه‌سازی عملیات کربلای ۴ برگزار می‌شود.

سردار جمالی از برگزاری پیاده‌روی خانوادگی در شیراز خبر داد و گفت: این برنامه سوم مهرماه برگزار می‌شود و در طول هفته دفاع مقدس نیز مراسم گرامیداشت خانواده‌های شهدا در سطح استان فارس برگزار خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به برگزاری رزمایش «جان‌فدایان ایران» در فارس اظهار داشت: مردم یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های قدرت و از عوامل اصلی بقا و انسجام جمهوری اسلامی ایران هستند و حضور آنان در عرصه‌های مهم انقلاب همواره نقش تعیین‌کننده‌ای داشته است.

برگزاری رزمایش «جان‌فدایان ایران» در فارس طی روز پنجشنبه دوم مهرماه

جانشین فرمانده سپاه فجر فارس افزود: در جریان جنگ اخیر، پویش «جان‌فدا» با استقبال گسترده مردم مواجه شد و این حضور مردمی بازتاب ملی و بین‌المللی داشت.

سردار جمالی ادامه داد: ۷۴ هزار و ۵۰۰ نفر در شیراز در پویش «جان‌فدا» سازماندهی شده‌اند که از این تعداد ۲۱ هزار و ۴۳۹ نفر زن و مابقی مرد هستند.

وی گفت: رزمایش «جان‌فدایان ایران» پنجشنبه دوم مهرماه رأس ساعت ۹ صبح در بیش از ۴۰ نقطه استان فارس برگزار می‌شود و در شیراز نیز این مراسم همزمان با سراسر استان از میدان آیینی امام حسین(ع) آغاز خواهد شد.