مدل سه بعدی پیش جراحی کاسه چشم ساخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی کشمیری گفت: در جراحی‌هایی که از پیچیدگی زیادی برخوردارند، وجود مدل فیزیکی از آناتومی بدن بیمار می‌تواند شرایط واقعی که جراح با آن مواجه می‌شود را شبیه‌سازی کند و به این ترتیب تیم جراحی این فرصت را خواهد یافت تا برنامه‌ریزی مناسب‌تری برای انجام عمل جراحی داشته باشد.

وی با بیان اینکه این روش برای برنامه‌ریزی جراحی ترمیمی یک بیمار با کمک دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مورد استفاده قرار گرفت، افزود: استفاده از مدل پیش جراحی علاوه بر افزایش دقت در عمل جراحی، زمان عمل را به طور چشمگیری کاهش داد.

احمد فروزمهر، مدیر عامل شرکت دانش‌بنیان «صنایع نورا لایه نگار» با بیان اینکه فایل سی‌تی اسکن مورد استفاده جهت ساخت مدل با پروتکل خاصی تهیه می‌شود تا مناسب برای بکارگیری در نرم‌افزار باشد، افزود: بر اساس اختلاف چگالی بافت‌های مختلف، امکان تفکیک اجزای بدن و انتخاب بخش‌های مورد نظر در نرم‌افزار وجود دارد.

وی ادامه داد: همچنین در این روش قابلیت ترمیم اجزا آسیب دیده با حذف بافت یا اضافه کردن آن در نرم‌افزار و شبیه‌سازی عمل با وارد کردن پروتز یا اتصالات بر روی عضو مورد نظر وجود دارد که خروجی این نرم‌افزار مناسب جهت استفاده پرینترهای سه بعدی است.

وی بیان کرد: در مواردی بر حسب نیاز پزشک جراح، می‌توان با حذف بافت‌های غیر استخوانی، استخوان‌های عضو مورد نظر را به صورت مدل سه بعدی در نرم افزار شبیه سازی کرد و امکان محاسبه و تحلیل رفتار آن بخش از بدن را فرآهم آورد.

فروز مهر گفت: با در نظر گرفتن ملاحظات متریال و ویژگی‌های دستگاه‌های پرینتر سه بعدی مانند ضریب انقباض و انبساط حرارتی و اعمال آن بر روی مدل در نرم‌افزار، می‌توان مدل فیزیک و سه بعدی هر عضو از بدن را با دقت بالا ساخت.

وی افزود: مدل دقیق تهیه شده، امکان محاسبات هندسی دقیق پروتزهای پزشکی را فراهم می‌سازد و منجر به تشخیص ریسک‌های جراحی و به کارگیری اقدامات مناسب برای کاهش این ریسک‌ها می‌شود.

فروزمهر با اشاره به مردی ۳۳ ساله که در اثر یک حادثه شغلی دچار شکستگی‌های بسیاری در نواحی اطراف کاسه چشم و قسمت‌هایی از بینی شده بود، گفت: این حادثه موجب از بین رفتن فرم کلی صورت و اختلالاتی در بینایی فرد شده بود که پس از بررسی عکس‌های سی‌تی اسکن، گروه جراحی به این نتیجه رسیدند که میزان آسیب‌دیدگی کاسه چشم باید محاسبه شود تا بتوان در مورد روش درمان نظر داد.

وی با بیان اینکه در این گونه حوادث، اگر میزان آسیب‌دیدگی بالا باشد از ورق‌های پروتزی استفاده می‌شود، بیان کرد: در این بیمار این روش به دلیل پایین بودن میزان شکستگی اطراف چشم مورد استفاده قرار نگرفته و صفحه و پیچ استفاده شد.

مدیرعامل این شرکت دانش‌بنیان افزود: به دلیل طولانی بودن زمان چنین عملی و همچنین حساس بودن عمل بر روی نواحی اطراف چشم، گروه جراحی به این نتیجه رسیدند استفاده از یک مدل سه بعدی از شخص بیمار می‌تواند در برنامه‌ریزی قبل از جراحی، علاوه بر شکل دادن صفحات مورد استفاده در حین عمل بر روی آن، در اتاق عمل نیز استفاده شود.

وی بیان کرد: مدل پرینت شده پس از استریل کردن به اتاق عمل میرود تا در حین عمل، اندازه‌گیری‌های لازم صورت گیرد.

وی از جمله مزایای استفاده از این مدل در این عمل جراحی را کاهش چشمگیر زمان عمل دانست و یادآور شد: بیمار مورد نظر پس از ۸ ماه مورد ارزیابی قرار گرفت و پس از بررسی عکس‌های سی‌تی اسکن بعد از عمل از بهبودی کامل او و بازیابی فرم کلی صورت اطمینان حاصل شد.