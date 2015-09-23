محمدرضا اربابی رئیس انجمن صنفی مترجمان شهر تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: هشتم مهرماه همزمان با ۳۰ سپتامبر مصادف با روز جهانی مترجم است. انجمن صنفی مترجمان شهر تهران طبق وظایفی که بر خود لازم می داند، قصد دارد این یک هفته را به عنوان هفته مترجم اعلام کند و برنامه هایی را برای آن در نظر بگیرد.

وی افزود: با توجه به مطالب گفته شده، در کل ماه مهر به فعالیت‌های مختلفی در حوزه ترجمه، اختصاص داده شده و به این ترتیب، ۱۱ مهر، جشن ملی همدلی و همزبانی جامعه ترجمه ایران برگزار می شود. در این جشن که در حوزه هنری برگزار می شود، قرار را بر این گذاشته‌ایم که ۲ تن از مسئولان رده بالای کشور حضور داشته و سخنرانی کنند. همچنین قرار است از چند تن از مترجمان پیشکسوت و جوان کشور و فعالان عرصه ترجمه و فناوری تقدیر شود. تجلیل از پژوهشگران حوزه ترجمه، برندگان المپیک ترجمه، معرفی مدیر برتر حوزه ترجمه و رونمایی از منشور اخلاق حرفه‌ای مترجمان از دیگر برنامه‌های در نظر گرفته شده برای این جشن هستند.

رییس انجمن صنفی مترجمان شهر تهران در ادامه گفت: تعدادی امکانات رفاهی و تخفیفی برای مترجمان عضو انجمن در نظر گرفته شده که می‌توانند در این هفته آن‌ها را دریافت کرده و در طول سال از آن‌ها استفاده کنند. به علاوه برگزاری نشست‌های تخصصی در دانشگاه ها نیز در نظر گرفته شده است.

وی گفت: تاکید بر اهمیت ترجمه و تاکید بر جایگاه بالای مترجمان در کشور و ایجاد همگرایی بیشتر بین مترجمان است.

اربابی در پایان گفت: برای تشریح برنامه‌های هفته ترجمه، یک نشست خبری تدارک دیده شده است که روز دوشنبه ۶ مهر در حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی برگزار می‌شود.