مراسم بزرگداشت آیت الله خزعلی در قم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بزرگداشت آیت الله ابوالقاسم خرعلی شامگاه سه‌شنبه در مسجد اعظم قم برگزار شد و آیات عظام مکارم شیرازی، وحید خراسانی، جوادی آملی، علوی گرگانی، سبحانی، شبیری و نوری همدانی از مراجع تقلید همچنین نماینده بیت آیت الله صافی در این مراسم حضور داشتند.

حضرات آیات امینی، هاشمی شاهرودی، خرازی، مصباح یزدی، مقتدایی، بروجردی، سعیدی، خاتمی و حجج اسلام والمسلمین رحیمیان، سیدعلی خمینی و جمعی از مسئولان استانی از جمله استاندار قم از دیگر حاضرین در این مراسم بودند.

در این مراسم پس از تلاوت آیاتی از قرآن و مداحی حیدرزاده از مداحان اهلبیت، آیت الله سیداحمد خاتمی در سخنانی به تشریح فضایل اخلاقی و علمی آیت الله خزعلی به خصوص زحمات آن عالم جلیل القدر در زمینه قرآن و نهج البلاغه پرداخت.

وی اضافه کرد: آن مرحوم در طول عمر شریف خود هرگز از انقلاب اسلامی فاصله نگرفت و در خدمت امام و رهبری بود و متحمل زحمات زیادی هم شد.

گفتنی است آیت الله خزعلی 25 شهریورماه سال جاری در بیمارستانی در تهران دارفانی را وداع گفت.

آیت الله خزعلی علاوه بر عضویت در شورای نگهبان سال‌ها نماینده مردم در مجلس خبرگان رهبری بود و تأسیس بنیاد بین المللی غدیر از جمله خدمات علمی ایشان به جامعه علمی کشور است و نشانه عشق او به حضرت امیرالمؤمنین(ع) است.