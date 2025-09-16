به گزارش خبرنگار مهر، نشست تخصصی بزرگداشت شخصیت علمی و مجاهدتهای بصیرانه مرحوم آیتالله ابوالقاسم خزعلی (ره) برگزار شد.
به مناسبت دهمین سالگرد رحلت دبیرکل فقید بنیاد بینالمللی غدیر، نشست تخصصی بزرگداشت شخصیت علمی، مجاهدتهای بصیرانه و اندیشههای ماندگار مرحوم آیتالله ابوالقاسم خزعلی (ره) برگزار شد.
این مراسم امروز سهشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۴ (مصادف با ۲۳ ربیعالاول ۱۴۴۷ هجری قمری) با حضور جمعی از اساتید حوزه و دانشگاه، پژوهشگران، فرهیختگان و علاقهمندان به سیره علمی و انقلابی آن عالم وارسته، در ساختمان شهدای غدیر تهران برگزار شد.
در جریان این نشست، ابعاد مختلف شخصیت علمی، مبارزاتی و اجتماعی آیتالله خزعلی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین نقش برجسته ایشان در ترویج معارف اسلامی، پاسداری از ارزشهای انقلاب اسلامی و خدمات ماندگار وی در عرصههای فرهنگی و اجتماعی تبیین شد.
