به گزارش خبرنگار مهر، نشست تخصصی بزرگداشت شخصیت علمی و مجاهدت‌های بصیرانه مرحوم آیت‌الله ابوالقاسم خزعلی (ره) برگزار شد.

به مناسبت دهمین سالگرد رحلت دبیرکل فقید بنیاد بین‌المللی غدیر، نشست تخصصی بزرگداشت شخصیت علمی، مجاهدت‌های بصیرانه و اندیشه‌های ماندگار مرحوم آیت‌الله ابوالقاسم خزعلی (ره) برگزار شد.

این مراسم امروز سه‌شنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۴ (مصادف با ۲۳ ربیع‌الاول ۱۴۴۷ هجری قمری) با حضور جمعی از اساتید حوزه و دانشگاه، پژوهشگران، فرهیختگان و علاقه‌مندان به سیره علمی و انقلابی آن عالم وارسته، در ساختمان شهدای غدیر تهران برگزار شد.

در جریان این نشست، ابعاد مختلف شخصیت علمی، مبارزاتی و اجتماعی آیت‌الله خزعلی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین نقش برجسته ایشان در ترویج معارف اسلامی، پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی و خدمات ماندگار وی در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی تبیین شد.