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۱ مهر ۱۳۹۴، ۱۱:۲۵

در ایام بازگشت حجاج؛

نظارت بربازار در استان سمنان تشدید می شود

نظارت بربازار در استان سمنان تشدید می شود

سمنان - رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان با بیان اینکه برخی کالاها و خدمات در ایام بازگشت حجاج تحت تأثیر قرار می گیرند، گفت: طرح نظارتی بر بازار این ایام اجرا خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان، رحمان اعرابی اظهار داشت: در آستانه عید سعید قربان و بازگشت حجاج بیت الله الحرام برخی از کالاها و خدمات مرسوم این ایام تحت تأثیر قرار گرفته و به لحاظ نظارتی از اهمیت و حساسیت ویژه ای برخوردار می شود.

وی گفت: در این طرح نظارت و افزایش گشت های بازرسی واحدهای صنفی و غیرصنفی مورد نظر به ویژه واحدهای عرضه کالاهایی از قبیل دام زنده، میوه و تره بار، گوشت قرمز و مرغ، روغن، برنج، شیرینی و قند و شکر و تالارهای پذیرایی در اولویت نظارت خواهد بود.

رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان عنوان کرد: تعداد ۵۴ بازرس و کارشناس نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق های اصناف شهرستانها در این ایام بر بازار و مراکز عرضه دام، کشتارگاه ها و میادین میوه و تره بار نظارت و بصورت مداوم گروه های کالایی پر مصرف را رصد و مورد پایش قرار خواهند داد.

اعرابی همچنین بیان کرد: تمامی واحدهای صنفی موظف به نصب قیمت کالا و نرخنامه در معرض دید عموم هستند و شهروندان می توانند هرگونه تخلف اعم از گرانفروشی، کم فروشی، عدم نصب قیمت و عدم صدور صورتحساب و غیره را به شماره ۱۲۴ سامانه ستاد خبری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان گزارش کنند.

کد مطلب 2922731

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