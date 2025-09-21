نظارت ضعیف بر بازار دهدشت؛ از چندقیمتی کالاها تا گشتهایی که بی تاثیرند

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها-طیبه‌سادات سعادتی نیک: هر وقت کلمه بازار در گوشمان شنیده می‌شود، ناخودآگاه در ذهنمان مکانی برای خرید و فروش کالا که شامل میوه فروش، پوشاک، فروشگاه زنجیره‌ای تداعی می‌شود اما موضوعی که بیشتر از همه این روزها برای مردم شهر دهدشت در بازار تبدیل به یک مطالبه شده موضوع نظارت‌های ضعیف بر بازار است که لازمه آن تغییرات اساسی در نحوه بازرسی‌ها است.

این مطالبه عمومی بر اثر نابسامانی‌ها در بازار این شهر ایجاد شده، هر چند گشت‌های نظارتی حضور پیدا می‌کننند اما نتایج آن برای مردم به طور ملموس مشاهده نشده است.

مسئولان هم برای چرایی و پیدا کردن راهکار جلسه ستاد تنظیم بازار را تشکیل می‌دهند، اما در این جلسه فقط بر امر نظارت تاکید می‌شود، اقدامی که نیاز به همت مضاعف و کار جهادی دارد.

نظارت بازرسان جهاد کشاورزی تا مرحله پس از تولید است

در جلسه صبح یکشنبه ستاد تنظیم بازار دهدشت، رئیس اداره جهاد کشاورزی دهدشت می‌گوید: تأمین برخی از کالاهای اساسی نظیر برنج، روغن، گوشت، تخم‌مرغ، شکر، آرد، لبنیات، میوه و تره‌بار برعهده جهاد کشاورزی است و سایر اقلام خارج از حوزه مسئولیت این نهاد قرار دارد.

حکمت‌الله همتی افزود: بازرسان جهاد اجازه جریمه اقلامی که در حوزه کاری آنها نیست را ندارند و طبق دستورالعمل، نظارت آنها تنها تا مرحله پس از تولید است.

نابسامانی بازار مرغ به علت کشتار گاه گچساران است

وی با اشاره به نابسامانی بازار مرغ، علت آن را بی‌نظمی در کشتارگاه گچساران و فعالیت دلالان خارج از استان دانست و گفت: مرغ کشتار روز در عامل‌ها موجود است و کمبودی در عرضه گوشت و مرغ وجود ندارد.

انحصار قیمت گذاری مرغ توسط عاملان کشتارگاه

رئیس اداره صمت کهگیلویه هم در گفت و گو با خبرنگار مهر با انتقاد از انحصار قیمت‌گذاری مرغ توسط عاملان کشتارگاه، گفت: قیمت مرغ در کشتارگاه ۶۵ هزار تومان و قیمت نهایی ۱۰۵ هزار تومان است، اما در بازار دهدشت تا ۱۳۵ هزار تومان به فروش می‌رسد.

مصطفی قدمی علت برخورد نکردن با عاملین چند نرخی بودن قیمت مرغ را ترس اعتصاب عاملین اعلام کرد.

آتش سودا، معاون برنامه‌ریزی فرماندار کهگیلویه که تا آمدن فرماندار ریاست جلسه را بر عهده دارد با انتقاد از عدم برخورد با گران‌فروشی مرغ، می‌گوید: اگر قانون اجرا نشود، سایر صنوف نیز به دلخواه خود قیمت‌گذاری خواهند کرد.

نوبت به رئیس عدلیه بازار می‌رسد، اداره‌ای که چشم امید مردم به آنها است، علمدار بازرگان رئیس تعزیرات حکومتی کهگیلویه هم از اجرای طرح نظارتی مهر خبر می‌دهد و می‌گوید: طبق آئین‌نامه، امکان پلمب واحدهای صنفی حین گشت وجود ندارد.

چند نرخی بودن اقلام در بازار دهدشت

ایمان داورپناه رئیس شورای اسلامی شهر دهدشت هم با بیان دغدغه‌های شهروندان، به اختلاف فاحش قیمت اقلام در بازار اشاره کرد و می‌گوید، براساس گزارش‌های مردمی و بازدید میدانی قیمت میوه انبه از ۱۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان متغیر است. این تنها یک نمونه از تخلفات بازار شهر است.

گشت‌های نظارتی نمادین‌اند

شرمت‌الله داربام، مسئول امور اقتصادی فرمانداری کهگیلوی، هم گشت‌های نظارتی را نمادین عنوان می‌کند و می‌گوید: مدیران متولی گشت با اصناف رودربایستی دارند و از اتحادیه‌ها نیز به دلیل انتخاب از سوی صنوف، نمی‌توان انتظار پاسخگویی داشت.

نبود میدان میوه و تره بار در دهدشت علت چند نرخی بودن قیمت میوه

در این نشست که به روال گذشته دردها بازگویی می‌شد و فقر راهکار بیداد می‌کرد، نبود میدان میوه و تره‌بار از سوی رئیس اتحادیه میوه و تره‌بار به عنوان عامل اساسی در بی سرو سامانی و چند نرخی قیمت این کالا عنوان شد.

دهخدا می‌گوید که میوه شهرستان از میدان‌های شیراز، بهبهان و کازرون تأمین و همین باعث هزینه حمل متفاوت و متغیر بودن قیمت‌ها شده است.

براتی رئیس اتحادیه خودرو با بیان اینکه نظارت بر بازار با پاسکاری تنظیم نمی‌شود، گفت: گرانی مرغ را به کشتارگاه و نان را به کارخانه آرد ربط دادن دردی از مردم دوا نمی‌کند.

وی ادامه داد: اگر می‌دانید اینها مشکل است چرا برای رفع اقدام نمی‌شود؟

با یک ناظر برای ۲۶۲۰ عضو، کنترل بازار رؤیا است

براتی بیان کرد: وقتی یک اتحادیه ۲۶۲۰ عضو دارد و با یک نیرو نظارت می‌شود چطور می‌توان انتظار کنترل داشت.

وی تصریح کرد: هنوز در زیرساخت اولیه شهر مانده‌ایم تا زمانی که مشکل اساسی حل نشود بازار قابل مدیریت نیست.

همه از وضعیت بازار آگاهیم، اما اقدام مؤثری نمی‌شود

فرماندار کهگیلویه نیز با انتقاد از عملکرد ادارات می‌گوید: وظایف ذاتی ادارات به فرمانداری واگذار شده و وقت ما صرف پیگیری امور جزئی می‌شود.

سید ایرج کاظمی جو می‌افزاید: وضعیت بازار مناسب نیست و همه از آن آگاهیم، اما اقدام مؤثری صورت نمی‌گیرد..

بازار متمرکز دهدشت محروم از نظارت

با توجه به تمرکز بازار در یک خیابان و وابستگی به میدان‌های میوه سایر استان‌ها، احداث میدان میوه و تره‌بار در دهدشت می‌تواند به کاهش قیمت‌ها، نظم‌بخشی و حذف واسطه‌ها کمک کند.

علاوه بر این، بازنگری در نحوه انتخاب اتحادیه‌ها و الزام آنها به پاسخ‌گویی در برابر تخلفات صنفی می‌تواند بازار را ساماندهی کند.

اگر قرار است تغییری رخ دهد، باید از دل همین خیابان و همین مردم آغاز شود و این در حالی است که برخی از مردم نه تنها تخلفات را گزارش نمی‌دهند بلکه در مواقع بازرسی خود مانع برخورد بازرسان می‌شود.