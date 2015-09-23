محمد حنیف از تغییر مسیر ادبیات نوجوانانه دفاع مقدس گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حنیف، داستان نویس و پژوهشگر حوزۀ دفاع مقدس و متخصص تاریخ ایران اسلامی در نشستی که در انتشارات علمی و فرهنگی برگزار شد اظهار کرد: در سال های اخیر، ادبیات داستانی نوجوان دفاع مقدس به ویژه در بخش داستان بلند و رمان از حماسی سرایی، شعارگرایی و نگاه تبلیغاتی به سمت توجه به مسائل انسانی و نشان دادن مصائب جنگ گرایش پیدا کرده است.

حنیف که در نشست ادبیات و دفاع مقدس سخن می‌گفت با بررسی و مقایسۀ اجمالی چهارده داستان و رمان دفاع مقدس که در سال های اولیۀ پس از جنگ و سالیان اخیر برای نوجوانان به رشتۀ تحریر درآمده است اضافه کرد: مضمون اغلب داستانهای اولیه جنگ حماسی ا­ست و بیشتر نویسندگان درصدد تشویق مخاطبان خود به شرکت در دفاع مقدس و تقدیس دلاوریهای رزمندگان هستند. اما آثار سالهای اخیر بیشتر بر مظلومیت مردم جنگ زده و مصائب جنگ در کنار نشان دادن رشادتها تاکید دارند.

پدید آورندۀ کتاب «کندوکاوی پیرامون ادبیات داستانی، جنگ و دفاع مقدس» با نام بردن از آثاری چون دعای» مرغ آمین» سیروس طاهباز، «اسماعیل اسماعیل» محمود گلابدرهای، «هستی» فرهاد حسن زاده، «بچه‌های کارون» احمد دهقان و «هیچ کس جرئت اش را ندارد» حمیدرضا شاه آبادی افزود: تقریبا تمامی داستان های دوره اولیه جنگ واقعگرا بوده، اما جریان داستان نوجوان در دوره بعد متحول شده است.

به گفته حنیف داستانهای معاصر علاوه بر چند لایگی، چند صدایی را نیز به مخاطبانش یاد می­‌دهد. شیوه‌­های شخصیت ­پردازی فنی­‌تر، نام‌های شخصیتهای داستانی و نظرگاه‌هایشان متفاوت و داستان نوجوان از شخصیت آرمانی به سمت شخصیت خاکستری سوق پیدا کرده استو همچنین شاهدیم که در ادبیات جدید حوزۀ دفاع مقدس عناصر عشق زمینی و طنز هم وارد داستانها شده است.

یادآوری می‌شود به مناسبت هفته دفاع مقدس، سلسله نشست های تخصصی در این زمینه در انتشارات علمی و فرهنگی برگزار می‌شود.

در همین زمنیه روز چهارشنبه اول مهر محمود رحمانی، کارگردان مستند «ملف گند» در این نشست سخن میگوید و روز شنبه ۴ شهریور نیز نشست بررسی شعر دفاع مقدس با حضور عبدالجبار کاکایی برگزار خواهد شد. علی محمدی نیز روز دوشنبه ۶ شهریور، با موضوع نقاشی و دفاع مقدس به بررسی نمودهای عینی جنگ بر هنر نقاشی می‌پردازد.

این نشستها در روزهای یاد شده و در ساعات ۱۴ تا ۱۶ هر روز در محل انتشارات علمی و فرهنگی واقع در خیابان آفریقا(نلسون ماندلا)، چهارراه حقانی (جهان کودک) کوچه کمان، پلاک ۲۵ برگزار می‌شود.

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